Conference League, Rigas Futbola Skola-Fiorentina

"Dobbiamo dare il massimo e cercare di vincere la partita. Servono questi tre punti sperando che nell'altra partita accada qualcosa, che ci avvantaggi. Approcceremo la gara per cercare di vincere e fare la prestazione". Così l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano a proposito della partita in Lettonia contro il Riga, per l'ultima giornata del girone di Conference League, oggi in programma alle 16:30

I viola, secondi in classifica, sono già matematicamente qualificati ai sedicesimi di finale ma potrebbero andare direttamente agli ottavi di finale se domani assieme al successo non arriverà una vittoria dei turchi del Basalsehir contro gli scozzesi degli Hearts. Una classifica che poteva essere migliore pensando soprattutto alla prima gara del girone, proprio contro il Riga:

"Il rammarico più grande è quello della gara d'andata, dove abbiamo sbagliato l'impossibile - ha ricordato l'allenatore viola -. Quella era la partita dove se avessimo ottenuto i tre punti potevamo parlare d'altro in termini di classifica. Possiamo riprenderci una piccola rivincita. Il calcio è imprevedibile, aspettiamo il risultato dell'altra partita". Italiano deciderà la formazione solo domani (con la squadra non è partito il centrocampista marocchino Amrabat per problemi alla schiena) ma tra i protagonisti viola ci dovrebbe essere il difensore argentino Quarta, che quest'anno sta disputando la sua stagione migliore da quando indossa la maglia della Fiorentina: "L'anno scorso avevo iniziato a giocare poi ho avuto tanti alti e bassi anche a causa del Covid. Il mister poi ha deciso di dare continuità ad altri compagni e io ho capito che dovevo continuare a lavorare per prendermi il posto - ha detto il difensore argentino-. Adesso ho trovato la continuità anche grazie ad una migliore condizione atletica, ho più fiducia e cerco di dare il massimo in ogni partita".