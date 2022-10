Serie A: Monza-Bologna 1-2, i rossoblù vincono in rimonta

Monza-Bologna 1-2 nell'ultimo posticipo della 12esima giornata deol campionato di Serie A.

LA CRONACA DEL MATCH

Terza sconfitta consecutiva per il Monza, che cade anche in casa contro il Bologna, capace di assorbire l'urto dei brianzoli e di piazzare il sorpasso.

La partita era cominciata con un minuto di silenzio in ricordo di Luis Fernando Ruggieri, morto dopo l'accoltellamento di giovedì sera ad Assago, quando era rimasto ferito anche il difensore biancorosso Pablo Marì. Proprio per vicinanza al giocatore spagnolo, operato all'ospedale Niguarda e dimesso ieri dopo l'intervento chirurgico alla schiena a cui era stato sottoposto, i suoi compagni di squadra hanno effettuato il riscaldamento pre gara con una speciale maglia con la dedica "Torna presto Pablo". Sul campo, il suo posto è affidato a Marlon, con Carlos arretrato sulla linea dei tre di difesa e l'inserimento dal primo minuto di Ranocchia accanto a Pessina, appena dietro a Petagna.

Thiago Motta schiera invece un Bologna che ha in Zirkzee il vice Arnautovic e nelle gambe un maggior dinamismo, soprattutto nei primi minuti. Di occasioni, però, non ne arrivano per tutti i primi 20 minuti. Ritmo alto ma difficoltà a concretizzare da una parte e dall'altra, ma con gli emiliani che trovano più facilmente la via per entrare in area.

La prima occasione arriva al 23', con Birindelli che prende il fondo sulla destra, scarica al limite e Sensi fa partire un destro teso appena alto sulla traversa. Tempo di cambiare campo e Zirkzee incrocia di destro sul secondo palo, chiamando Di Gregorio all'intervento basso per deviare in angolo. Sul secondo tiro dalla bandierina consecutivo, Soumaoro di testa fa di nuovo volare Di Gregorio, che devia sul palo: Posch da due passi non riesce a ribadire in rete. Il ritmo alto non aiuta la precisione. Ancora Bologna al minuto 34, con Dominguez che scodella di destro per Zirkzee, bravo a colpire al volo di sinistro, meno a dare la giusta traiettoria al tiro, che si perde alto. Guizzo Monza al 39', con Carlos che la mette in are, ma Pessina è ostacolato da Ferguson e manca l'impatto da due passi. Ci prova poi ancora Sensi e Skorupski ci deve mettere i pugni.

A campi invertiti, l'equilibrio lo rompe Sensi: scivolata che gli vale un giallo, Pairetto glielo promette lasciando correre per il vantaggio, l'azione si ribalda e proprio Sensi è messo giù da Aebisher: cartellino a Sensi ma rigore in suo favore. Parte Petagna e di sinistro la mette nell'angolo. Giusto il tempo di festeggiare e Posch fa partire un sinistro lungo che trova Ferguson alle spalle di Rovella: aggancio e palla all'angolino per il pari. Al minuto 27 il sorpasso è servito: il Monza perde palla a metà, il Bologna riparte e Zirkzee che fa partire il neo entrato Orsolini: la difesa dei locali è ancora male posizionata e il 7 di Thiago Motta centra l'angolo vincente. Nessun'altra occasione degna di nota ed emiliani che espugnano la Brianza, costringendo Palladino al terzo ko consecutivo.