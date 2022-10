Serie A, in campo Monza-Bologna

La vigilia della partita.

"Siamo dei professionisti e dobbiamo essere bravi a scendere in campo. Anzi, a farlo anche per Pablo". Raffaele Palladino dribbla così ogni polemica sul mancato rinvio di Monza-Bologna, regolarmente in programma domani sera allo U-Power Stadium, nonostante il club ne avesse chiesto il rinvio dopo "una settimana molto particolare, emotivamente pesante". E per ricordare Luis Fernando Ruggieri, ucciso ad Assago da Andrea Tombolini, verrà osservato un minuto di silenzio prima del fischio d'inizio.

Certo, "abbiamo accusato il contraccolpo psicologico di quanto accaduto", spiega il tecnico biancorosso parlando dell'accoltellamento di giovedì sera a Pablo Marì ad Assago. Il difensore spagnolo, operato venerdì a Niguarda per la ricostruzione di due muscoli della schiena, è stato dimesso proprio in mattinata e i suoi compagni domani nel prepartita indosseranno una speciale maglia con la scritta "Torna presto Pablo". Il suo decorso positivo, sebbene lungo, è la notizia da cui Palladino e il Monza ripartono. "Perché abbiamo preso contezza di quel che sarebbe potuto accadere e di ciò che per miracolo non è successo", spiega l'allenatore dei brianzoli.

È "una linea sottile, tra negatività e ottimismo" quella che Raffaele Palladino sceglie di oltrepassare, dicendo che "è stata al tempo stesso una settimana molto brutta e molto bella". Il cui punto di svolta è stato proprio domenica, poco prima dell'ora di pranzo, con le dimissioni di Marì, il rientro a casa e l'inizio di un periodo di assoluto riposto. All'indomani dell'intervento chirurgico, il professore Osvaldo Chiara del reparto di Chirurgia-Trauma center dell'ospedale Niguarda di Milano ha parlato di due mesi forzati di inattività.

Che già dalla partita di domani lasciano il Monza privo del suo centrale difensivo, dopo che già il suo compagno di reparto Andrea Ranocchia a inizio stagione aveva dato l'addio al calcio giocato, a seguito di distorsione della caviglia e frattura del perone. "Non sto pensando al mercato di gennaio - ha contestualizzato Palladino - perché sono qui per trovare soluzioni e so che abbiamo giocatori validi da impiegare. A prescindere anche dalla presenza o meno, domani, di Mirko Arnautovic nell'attacco del Bologna".

Perché il Monza ha provato anche soluzioni di difesa a 4, dopo 11 giornate con linea difensiva a 3. "Potrebbe anche essere una soluzione, viste le assenze: la squadra risponde bene, ma non è una questione di numeri, semmai di interpreti", continua Palladino. Che cerca di recuperare in extremis Armando Izzo e che a centrocampo ritrova Nicolò Rovella, dopo lo sconto di un turno di squalifica. "Rovella è importantissimo, cresce di partita in partita. È un giocatore che ha qualità non facili da ritrovare in altri, sia qualità che quantità. Contro il Milan anche Filippo Ranocchia ha avuto un grande impatto, mi è piaciuto molto".