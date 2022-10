Serie A, in campo Verona-Roma 1-1

Il gol Dawidowicz al 27' per i veneti. Lesione al retto femorale sinistro per il romanista Spinazzola, rientrerà nel 2023.

"Ogni partita abbiamo una sorpresa". Così Josè Mourinho si era lamentato delle continue assenze per infortunio dopo la vittoria con l'Helsinki e anche alla vigilia della sfida con il Verona è costretto ad assistere a un altro forfait importante. La doccia fredda, infatti, questa volta arriva da Leonardo Spinazzola con gli accertamenti che hanno evidenziato una lesione al retto femorale sinistro. Lo stesso muscolo che ha messo ko Dybala, ora costringe l'esterno giallorosso a fermarsi e a tornare nel 2023 per quanto riguarderà le gare ufficiali del club. Mourinho, con ogni probabilità, lo avrà a disposizione per la tournée in Giappone, ma non potrà contarci in questo rush finale prima del Mondiale.

E domani contro l'Hellas toccherà dunque a Zalewski che inizialmente avrebbe dovuto riposare, mentre a destra torna Karsdorp dal primo minuto con Celik in alternativa visto che anche il turco è appena tornato a disposizione di Mourinho dopo la lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. In mezzo al campo il tecnico recupera anche Matic, ma il serbo partirà dalla panchina per dare ancora spazio alla coppia di mediani composta da Cristante e Camara. In difesa, invece, si rivede Ibanez, dopo l'indisposizione di giovedì in Europa League, al fianco di Smalling e Mancini. In attacco fiducia ad Abraham con Pellegrini e Zaniolo dietro l'inglese. E proprio Nicolò è a caccia del primo gol stagionale, visto che l'ultima rete in maglia giallorossa risale alla finale dello scorso anno di Tirana. Intanto domani partirà titolare e lo stesso spera che possa accadere anche giovedì prossimo contro il Ludogorets nonostante la squalifica di tre giornate che si concluderebbe proprio contro i bulgari. La Roma, infatti, ha presentato il ricorso e tra domani e martedì dovrebbe sapersi qualcosa in più dell'esito dell'appello. Dalla gara con il Verona, invece, Mourinho chiede punti per non perdere altro terreno dalle prime, soprattutto in vista del derby della prossima settimana.