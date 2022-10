Nuova scommessa sul calcio, si vince anche con il sostituto

Nuova possibilità per scommettere sul calcio. Da oggi Sisal lancia Duo, la scommessa esclusiva disponibile per Serie A e Champions League dal weekend di campionato che dà la possibilità di scommettere sul marcatore, ma di vincere anche con qualsiasi suo sostituto. Un avvicendamento che può rappresentare una sorpresa ma che, con la nuova opzione, costituisce anche un'opportunità per gli scommettitori, quella di avere una seconda possibilità di vincita senza nessuna penalizzazione sulla quota.

La nuova scommessa Duo non riguarda solo i bomber, ma anche i giocatori di temperamento che finiscono sul taccuino dell'arbitro a causa di un cartellino giallo o rosso. Anche in questo caso la scommessa varrà per il giocatore schierato tra gli 11, ma anche per il suo sostituto. In questo modo, la possibilità di esultare per una marcatura, per un'ammonizione o per un'espulsione 'non si spegne al momento del cambio ma può durare al termine della partita', si legge in una nota di Sisal.