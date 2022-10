Motogp della Malesia: vince Bagnaia, è a -2 punti dal mondiale

Francesco Bagnaia ha vinto il Gp di Malesia, penultima prova del mondiale MotoGp, ma la conquista del titolo è rinviata a Valencia, il 6 novembre. Al pilota Ducati mancano due punti per il trionfo perchè il suo rivale, Fabio Quartararo (Yamaha), ha chiuso al terzo posto, quanto bastava per non cedere subito il titolo. Secondo posto per Enea Bastianini (Ducati Gresini).

"Era un bel po' che non arrivavo sul podio. Ho dato il massimo, non potevo davvero fare meglio e sono molto orgoglioso di aver fatto una buona gara, specie nei primi giri. Sono contento che possiamo arrivare a Valencia con il campionato aperto". Commenta così, Fabio Quartararo, il terzo posto nel Gp di Malesia, conquistato dopo essere partito dalla 12/a posizione con la sua Yamaha e aver guidato con un dito della mano sinistra fratturato.

"Oggi ho fatto la migliore partenza della mia vita, proprio perfetta. Poi ho preso dei rischi per stare davanti ma cercare tenere il passo di Jorge Martin mi ha messo un po' in crisi la gomma posteriore. Poi lui è caduto e comunque penso che oggi abbiamo fatto un ottimo lavoro per il campionato e conquistando la settima vittoria non possiamo che essere contenti". Così Francesco Bagnaia dopo la vittoria nel Gp di Malesia