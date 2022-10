È ufficiale, Ribery smette ma resta nella Salernitana

Franck Ribery lascia il calcio giocato ed entra a far parte dello staff tecnico della Salernitana. La notizia, già trapelata nelle scorse settimane, è stata ufficializzata dal club granata che ha comunicato "di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale" con il calciatore francese. La Salernitana lo ha ringraziato "per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata e per l'impegno profuso, per aver indossato con il massimo rispetto la fascia di capitano nella stagione che ha portato alla storica salvezza in Serie A, per aver onorato al meglio i colori granata e per tutto quello che ha rappresentato per il mondo del calcio". Il club del presidente Danilo Iervolino, inoltre, ha comunicato che "Ribery continuerà in altro ruolo a far parte del club granata e che domani saluterà i tifosi allo stadio Arechi prima della gara contro lo Spezia".

Il francese - che ha pubblicato sui social un video con tutte le tappe della sua carriera ed il messaggio "Il pallone si ferma, le emozioni dentro di me no" - entrerà a far parte dello staff tecnico di Davide Nicola e già domani si accomoderà in panchina tra i collaboratori dell'allenatore. "Franck Ribery ha rappresentato tanto per il calcio - ha detto in conferenza stampa l'allenatore dei campani - e ha lo status per fare qualsiasi cosa perché ha la giusta personalità e grandi capacità. Aver accettato di entrare a far parte del nostro staff è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per noi. Da oggi inizia un nuovo percorso e siamo felici di farlo entrare in questo nuovo mondo".