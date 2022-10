DIRETTA SERIE A: Roma-Napoli

Roma-Napoli in campo alle 20:45 per il posticipo di domenica dell'11esima giornata di Serie A

Probabili formazioni

Roma (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 G.Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 59 Zalewski, 4 Cristante, 8 Matic, 7 Lo.Pellegrini, 37 Spinazzola; 22 Zaniolo, 9 Abraham. (99 Svilar, 63 Boer, 17 Vina, 65 Tripi, 20 Camara, 52 Bove, 2 Karsdorp, 11 Belotti, 14 Shomurodov, 62 Volpato, 92 El Shaarawy). All.: Mourinho.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno: Indisponibili: Celik, Darboe, Dybala, Kumbulla, Wijnaldum.

Napoli (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 3 Kim Min-Jae, 5 Juan Jesus, 17 Olivera; 20 Zielinski, 68 Lobotka, 91 Ndombele; 21 Politano, 81 Raspadori, 77 Kvaratskhelia. (12 Marfella, 55 Ostigard, 6 Rui, 23 Zerbin, 4 Demme, 11 Lozano, 7 Elmas, 18 Simeone, 9 Osimhen). All.: Spalletti.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Anguissa, Rrahmani, Sirugu.

Arbitro: Irrati di Pistoia.



LA VIGILIA

Mourinho, Napoli? Anche favorito può perdere - "Il Napoli è primo dopo dieci gare ed è una classifica che ha già un significato, questo lo sappiamo, ma abbiamo il diritto di giocare. Secondo l'opinione generale loro sono favoriti, è vero, ma qualche volta il favorito perde". Lo ha detto José Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani. "Spalletti è un bravissimo allenatore e io non sono scarso. Che lui pensa di vincere domani è la verità, ma lui sa che non è facile. Sa che perdere qui non è un bluff - prosegue - C'è rispetto per l'avversario. Noi abbiamo giocato contro gli ultimi in classifica e siamo usciti ridendo di gioia, ma attenzione che il quarto in classifica non è scarso". Poi una considerazione sulla squalifica di Zaniolo di tre giornate indetta dall'Uefa. "Mi sembra una decisione allucinante. Anche il rosso preso poteva essere un giallo e una giornata di squalifica era già una punizione importante, tre partite sono troppe. Intorno a questo ragazzo è sempre tutto troppo amplificato". Conclude parlando poi della prestazione di Nicolò contro la Sampdoria: "Ha capito l'interpretazione dell'allenatore che pensavo che partendo dalla panchina potevo vincerla. Ho visto uno Zaniolo con grande maturità".

Spalletti 'Napoli spettacolo, giochiamo la nostra gara' - "Napoli è spettacolare in tutti gli aspetti e deve esserlo anche nel calcio". Luciano Spalletti lancia così la sfida alla Roma in vista del big match di domani all'Olimpico, sottolineando che "anche se si trova lo stadio pieno e una squadra avversaria in condizioni forti come testimonia la classifica della Roma, noi siamo in condizioni di giocare la nostra partita". "Noi siamo fatti per seguire i nostri riferimenti e la qualità che abbiamo in campo - ha spiegato il tecnico del Napoli -. Resto convinto che più si sta nella metà campo avversaria e più possibilità abbiamo. So anche che così resta campo aperto dietro ma bisogna tenersi alti, senza correre rischi di palla dietro la linea difensiva, farsi trovare pronti anche su quello".