La Coppa Italia entra nel vivo con i sedicesimi di finale, in programma da oggi a giovedì. Otto gare, sette squadre di A e nove di B in campo: tra queste, la Spal di Daniele De Rossi che, per uno strano scherzo del destino, si trova a 90' dalla possibilità di tornare all'Olimpico da avversario della Roma, visto che la vincente sfiderà Mourinho.