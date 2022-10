Euro U.21: l'Italia pesca male, Svizzera e Francia

Francia, Norvegia e Svizzera. Sono le avversarie della Nazionale Under 21 nella fase finale dell'Europeo di calcio che andrà in scena dal 21 giugno all'8 luglio dell'anno prossimo in Romania e Georgia. "Onestamente speravamo meglio: a essere sinceri è un girone che ci motiva molto perché, secondo me, è quello più forte", ha commentato il selezionatore degli azzurrini, Paolo Nicolato, dopo la conclusione del sorteggio svoltosi a Bucarest tra le 16 squadre uscite dai gironi di qualificazione.

"Abbiamo pescato la squadra più forte, la Svizzera, che ha fatto i nostri stessi punti ma piazzandosi al secondo posto nel proprio girone - ha sottolineato -, mentre noi siamo stati i primi nel nostro; poi abbiamo la Norvegia, che è una compagine molto fisica, un osso sempre duro. Arrivano sempre molto preparati dal punto di vista fisico, è una squadra che produce sempre un gioco di grande intensità", il commento a caldo di Paolo Nicolato, selezionatore della Nazionale Under 21. "E' un girone complesso - ha aggiunto il tecnico -. C'è poi la Francia, che è sempre a un livello altissimo. Siamo motivati, speriamo di arrivare bene e di giocarcela bene, con ragazzi che hanno alle spalle un certo minutaggio, per il semplice fatto che avremo di fronte squadre formate da elementi di solito molto impiegati nei rispettivi campionati".

Inserita nel gruppo D, l'Italia giocherà le partite a Cluj-Napoca, sul terreno della Cluj Arena: gli Azzurrini esordiranno giovedì 22 giugno contro la Francia; il secondo match è in programma domenica 25 contro la Svizzera; infine, mercoledì 28, la sfida alla Norvegia. Si qualificano per la fase a eliminazione diretta le prime due di ogni girone. L'Europa avrà tre posti al torneo calcistico maschile dell'Olimpiade di Parigi 2024, senza contare la nazione ospitante, ossia la Francia, qualificata automaticamente. Le migliori tre classificate alla fase finale (oltre alla Francia e all'Inghilterra, che non può qualificarsi) parteciperanno al torneo. Se necessario, si disputerà uno spareggio a Bucarest.