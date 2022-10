Serie A Atalanta-Sassuolo

Atalanta-Sassuolo in campo alle 20:45 per il terzo anticipo del sabato della decima giornata di Serie A

La vigilia

Persa la testa della classifica ma non gli equilibri di squadra, magari un po' sottosopra domenica a Udine dopo i primi cambi con conseguente abbassamento del baricentro, l'Atalanta nel Birthday Match col Sassuolo inaugura la striscia da qui alla pausa per i Mondiali nella certezza di dover sfruttare appieno il fattore campo. Se sabato sera coi neroverdi si festeggia con la maglia in edizione speciale, attesa all'asta benefica, il compleanno societario numero 115 che in realtà cade il 17 ottobre, per la squadra di Gasperini è l'inizio del percorso della verità che da qui alla quindicesima giornata avrà come ostacoli la Lazio, il Napoli e l'Inter più l'Empoli e il Lecce fuori Bergamo. Gasperini, tornato al silenzio della vigilia già osservato consecutivamente con Verona, Torino e Monza, per l'occasione recupera Djimsiti, fermo dallo scontro da frattura al perone sinistro con Origi del Milan alla seconda giornata. Un difensore esperto in più in vista degli impegni d'alta classifica, non sempre affrontabili col 2001 Okoli e il 2003 Scalvini, quest'ultimo arretrato solo per l'emergenza (out anche il sospeso Palomino e, per un paio di settimane, Toloi) perché il tecnico lo vede meglio in mediana.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): 57 Sportiello; 5 Okoli, 28 Demiral, 42 Scalvini; 93 Soppy, 15 De Roon, 7 Koopmeiners, 3 Maehle; 11 Lookman, 18 Malinovskyi; 9 Muriel. (31 Rossi, 47 Bertini, 19 Djimsiti, 21 Zortea, 22 Ruggeri, 13 Ederson, 88 Pasalic, 10 Boga, 17 Hojlund). All.: Gasperini.

Squalificato: Hateboer.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Musso, Palomino (sospeso dall'antidoping), Toloi, D.Zapata, Zappacosta.

Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli; 22 Toljan, 28 Erlic, 13 Ferrari, 6 Rogerio; 16 Frattesi, 27 Lopez, 42 Thorsvedt; 45 Laurentié, 9 Pinamonti, 77 Kyriakoupolos. (25 Pegolo, 5 Ayhan, 3 Marchizza, 44 Tressoldi, 14 Obiang, 8 Harroui, 7 Henrique, 11 Alvarez, 15 Ceide, 18 Antiste, 23 Traorè, 10 Berardi). All.: Dionisi Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Defrel, Muldur, Romagna.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Quote Snai: 1,65; 4,25; 5,00. (ANSA).