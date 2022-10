Champions: Milan-Chelsea 0-2, gol di Jorginho e Aubameyang

Il Chelsea batte il Milan 2-0 in una partita del gruppo E di Champions League. I gol, al 21' del primo tempo di Jorghino su rigore, al 34' del pt di Aubameyang. Milan in 10 per espulsione di Tomori dal 21' del pt. (La cronaca). Gli altri riultati: Celtic-Lipsia 0-2 (La cronaca), Dinamo Zagabria-Salisburgo 1-1 (La cronaca), Dortmund-Siviglia 1-1 (La cronaca) Paris SG-Benfica 1-1 (La cronaca) e Shakhtar-Real Madrid 1-1 (La cronaca)

I gol



Borussia Dortmund 1, Siviglia 1 al 35'. Jude Bellingham (Borussia Dortmund) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Thomas Meunier.

Milan-CHELSEA 0-2 al 34'! Rete di Pierre-Emerick Aubameyang! Kovacic serve al limite Mount, che di prima imbuca per l'accorrente Aubameyang. L'ex calciatore del Barcellona anticipa anche Sterling e batte Tatarusanu sul primo palo.

CALCIO DI RIGORE PER IL CHELSEA al 18! Palla in verticale di James per Mount che scappa a Tomori, il quale trattiene il connazionale e non gli impedisce di concludere bene davanti a Tatarusanu.

Borussia Dortmund 0, Siviglia 1 al 18'. Tanguy Nianzou (Siviglia) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ivan Rakitic con cross in seguito a un calcio da fermo.

Dinamo Zagabria 0, Salisburgo 1 al 12'!. Nicolas Seiwald (Salisburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra in seguito a un contropiede.