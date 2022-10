Diretta Serie A: Fiorentina-Lazio

In campo alle 20:45 Fiorentina-Lazio per il monday night della nona giornata di serie A.

Così alla vigilia

Italiano, dare continuità dopo gli Hearts - ''Dobbiamo dare continuità alla vittoria ottenuta in Scozia''. E' l'invito lanciato da Vincenzo Italiano alla propria squadra che domani sera ospiterà la Lazio, in una sfida sempre difficile e importante. ''I biancocelesti sono consapevoli della loro forza e giocano un grandissimo calcio - ha aggiunto il tecnico della Fiorentina attraverso i canali del club - Ci aspetta quindi un bel banco di prova. Giovedì contro gli Hearts è stata una serata positiva per vari motivi, quella gara ci lascia tanto per il futuro e dobbiamo farne tesoro''.

Romagnoli in dubbio per la Fiorentina, Casale ok - Il tecnico biancoceleste Sarri ha registrato buone e cattive notizie dall'infermeria: Niccolò Casale è infatti tornato in gruppo con i compagni, mentre Mario Gila e Alessio Romagnoli non sono al top. Lo spagnolo ha accusato una contrattura al flessore destro in Austria (lesioni da scongiurare), mentre il numero 13 è reduce da problemi intestinali. La loro convocazione per Firenze dipende dal lavoro di rifinitura. In avanti invece tutti disponibili, e Immobile in cerca del gol dopo quello annullato dalla Var contro lo Sturm. Il centravanti vuole sfruttare l'onda lunga del momento, positivo anche fuori dal campo: Immobile e' diventato azionista e partner del procuratore Alessandro Moggi e del consulente Emanuele Floridi, nel lancio di una 'cripto-borsa', Starcks, la 'cripto-borsa' per i tifosi. Con lui giocatori come Scamacca e Frattesi. La startup ha sviluppato una piattaforma per comprare StarToken, gettoni virtuali che serviranno ad acquistare Star Player Token (STP) associati al nome di un campione dello sport; a fine maggio ha chiuso un round da un milione di euro.

Probabili formazioni di Fiorentina-Lazio.

Fiorentina (4-3-3): 1 Terracciano, 2 Dodò, 4 Milenkovic, 28 Quarta, 3 Biraghi, 5 Bonaventura, 34 Amrabat, 38 Mandragora; 99 Kouamé, 7 Jovic, 22 Gonzalez (95 Gollini, 31 Cerofolini, 15 Terzic, 23 Venuti, 16 Ranieri, 32 Duncan, 42 Bianco, 72 Barak, 4 Maleh, 27 Zurkowski, 9 Cabral, 8 Saponara, 11 Ikoné. All.: Italiano.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Amrabat.

Indisponibili: Castrovilli, Igor, Sottil.

Lazio (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 4 Patric, 13 Romagnoli, 77 Marusic; 21 Milinkovic, 32 Cataldi, 5 Vecino; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 20 Zaccagni. (1 Maximiano, 31 Adamonis, 34 Gila, 23 Hysaj, 26 Radu, 16 Kamenovic, 6 Marcos Antonio, 10 Luis Alberto, 88 Basic, 50 Bertini, 18 Romero, 11 Cancellieri, 9 Pedro). All.: Sarri: Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Casale.

Arbitro: Maresca di Napoli.