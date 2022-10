C'è Italia-Brasile donne: Bertolini: "Aria di Mondiale"

Cresce l'attesa per Italia-Brasile, l'amichevole che si disputa a Genova e che segnerà l'inizio del percorso d'avvicinamento delle azzurre verso i Mondiali 2023. "Giocheremo in uno stadio ricco di fascino contro un avversario di assoluto livello, non vediamo l'ora che inizi la partita - ha sottolineato la ct, Milena Bertolini, in conferenza stampa -. Tra meno di un anno in Australia e Nuova Zelanda troveremo squadre di questa caratura: se vogliamo continuare a crescere dobbiamo confrontarci con nazionali di primissima fascia".

Nonostante le tante assenze, Bertolini crede nelle qualità del gruppo ed è pronta a lanciare le più giovani, ma anche per questo sarà un test importante e ricco di insidie: "Pia Sundhage è molto brava, portandola sulla panchina la federazione brasiliana ha fatto un grande acquisto - spiega parlando della 'rivale' -. Nella rosa hanno giocatrici piene di talento, ma ora grazie a lei la squadra è migliorata molto anche dal punto di vista dell'organizzazione di gioco".

Martina Rosucci. al suo 77/o match in azzurro, farà l'esordio con la fascia al braccio: "Avrò l'onore di guidare le mie compagne, in questo raduno sono state convocate molte calciatrici giovani e mi ha fatto piacere sentire la responsabilità di doverle aiutare - ha dichiarato la centrocampista della Juventus -, indossare questa maglia è sempre un onore ed è giusto provare a trasmettere questo spirito alle nuove arrivate".

Il capoluogo ligure ha risposto con grande entusiasmo al richiamo della Nazionale Femminile, con più di cinquemila biglietti emessi fino a questo momento ma si potranno acquistare fino al calcio d'inizio del match, alle 18.30. Inoltre, la Figc ha distribuito gratuitamente i biglietti d'ingresso ai club del territorio e delle regioni limitrofe, oltre agli istituti scolastici e alle associazioni sportive del comune di Genova, e saranno così circa 1.800 i giovani - tra studenti, studentesse, calciatori, ma soprattutto calciatrici - presenti sugli spalti.