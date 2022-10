Serie A: Udinese-Atalanta, formazioni

In campo alle 15 Udinese-Atalanta, Monza-Spezia e Salernitana-Verona

"C'è del vero quando si dice che l'Udinese è la nuova Atalanta. Questione di fisico, di tecnica, della nuova impronta di Sottil. Noi stessi siamo alla ricerca di credibilità, di consensi, di una nuova fisionomia". Gian Piero Gasperini presenta così la partita della Dacia Arena. Perché, come sottolinea il tecnico che domenica con 300 panchine supererà Emiliano Mondonico - "qualcosa che mi ha cambiato la vita, mi sento parte di questa città e di questa società" - il senso della sfida è la prova di maturità reciproca tra la capolista a sorpresa e la terza forza del campionato che sogna il sorpasso. "Siamo la miglior difesa contro il secondo attacco, anche se ai numeri do poco affidamento - ha rimarcato l'allenatore -. Bado più ai punti di forza miei e degli avversari. Guardo al complesso del gioco".

Probabili formazioni di Udinese-Atalanta.

Udinese (3-5-2): 1 Silvestri; 50 Becao, 29 Bijol, 18 Perez; 37 Pereyra, 4 Lovric, 11 Walace, 6 Makengo, 13 Udogie; 9 Beto, 10 Deulofeu. (20 Padelli, 99 Piana, 2 Ebosele, 5 Arslan, 7 Success, 8 Jajalo, 14 Abankwah, 17 Nuytinck, 19 Ehizibue, 23 Ebosse, 24 Samardzic, 30 Nestorovski, 67 Guessand, 80 Pafundi). All.: Sottil. Squalificati: nessuno. Diffidati: Becao, Udogie. Indisponibili: Buta, Masina. Atalanta (4-2-3-1): 57 Sportiello; 33 Hateboer, 28 Demiral, 5 Okoli, 93 Soppy; 15 De Roon, 7 Koopmeiners; 11 Lookman, 13 Ederson, 88 Pasalic; 17 Hojlund. (31 Rossi, 47 Bertini, 22 Ruggeri, 3 Maehle, 21 Zortea, 42 Scalvini, 18 Malinovskyi, 10 Boga, 9 Muriel). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Hateboer. Indisponibili: Djimsiti, Musso, Palomino (sospeso dall'antidoping), Toloi, Zapata, Zappacosta. Arbitro: Doveri di Roma Quote Snai: 2.55; 3.35; 2.80.