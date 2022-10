Serie A: Torino-Empoli, formazioni

Alle 12.30 in campo Torino-Empoli

Il Torino è ancora alla ricerca della sua dimensione, la distanza tra le posizioni che valgono l'Europa e la zona retrocessione è la stessa. "In questo momento la situazione è grigia, adesso dobbiamo prendere la strada giusta per ottenere i risultati" spiega Ivan Juric alla vigilia della sfida casalinga contro l'Empoli. E sarà una partita chiave, con i granata che sono reduci da tre sconfitte di fila e che dopo i toscani affronteranno una dietro l'altra le gare contro Juventus, Udinese e Milan. "Non ho una percezione così grave, siamo appena a inizio campionato - dice il croato a chi gli chiede se la sua squadra rischia di entrare in crisi - e anche a Napoli ho visto tante cose belle: il mio obiettivo è trasformare questi ragazzi in un gruppo vincente, è la sfida più bella per un allenatore". A disposizione ha la seconda rosa più giovane di tutta la serie A.

"Mi aspetto una gara difficile perché il Torino è di per sé una squadra forte. Sono aggressivi, dinamici e ti pressano tutta la partita. Servirà calarsi in questa partita, ossia quella che l'avversario ti farà fare. Dobbiamo stare dentro la battaglia, entrambi siamo feriti perché anche noi siamo stati disattenti nell'ultima gara". Così il tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti presenta il match contro i granata in programma a Torino. Quanto alle diverse assenze commenta: "Abbiamo perso giocatori importanti, poi abbiamo Stojanovic e Satriano in dubbio perché in settimana hanno avuto dei problemi. Non sono preoccupato perché ragiono di squadra".

Probabili formazioni di Torino-Empoli.

Torino (3-4-2-1): 32 Milinkovic-Savic; 26 Djidji, 3 Schuurs, 13 Rodriguez; 17 Singo, 10 Lukic, 77 Linetty, 19 Lazaro; 59 Miranchuk, 16 Vlasic; 9 Sanabria (1 Berisha, 2 Bayeye, 4 Buongiorno, 6 Zima, 7 Karamoh, 11 Pellegri, 14 Ilkhan, 21 Adopo, 23 Seck, 27 Vojvoda, 28 Ricci, 34 Aina, 49 Radonjic). All. Paro (Juric squalificato) Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Empoli (4-3-1-2): 13 Vicario; 30 Stojanovic, 6 De Winter, 33 Luperto, 65 Parisi; 32 Haas, 18 Marin, 25 Bandinelli; 10 Bajrami; 7 Lammers, 9 Satriano. (1 Perisan, 22 Ujkani, 3 Cacace, 24 Ebuhei, 5 Grassi, 21 Fazzini, 20 Degl'Innocenti, 36 Guarino, 8 Henderson, 17 Ekong, 14 Pjaca, 4 Walukiewicz, 28 Cambiaghi, 35 Baldanzi, 23 Destro). All.: Zanetti. Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Grassi, Ismajli, Akpa Akpro, Tonelli. Arbitro: Fourneau di Roma Quote Snai: 1.75; 3.65; 5.00.