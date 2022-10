In campo Cremonese-Napoli 0-1 LIVE

In campo Cremonese-Napoli 0-1 DIRETTA

Cremonese - NAPOLI 0-1 al 26'! Rete di Politano. Rigore calciato alla destra di Radu. Portiere spiazzato."

Mancherà ancora Osimhen il cui ritorno in campo è previsto per mercoledì sera al Maradona, nella sfida di ritorno di Champions all'Ajax. Ma il Napoli è una squadra matura, che non si lascia condizionare dalla quella che potrebbe essere l'euforia del momento e che affronterà la Cremonese allo Zini con la concentrazione e l'attenzione giuste. Luciano Spalletti è sereno alla vigilia dell'impegno di campionato con i grigiorossi perché l'allenamento della squadra lo ha pienamente soddisfatto. E anche per questo non è il caso di forzare i tempi con l'attaccante nigeriano. E' un rischio che non conviene correre. ''Ci sono valutazioni - spiega - che si fanno dopo gli esami clinici e anche dopo l'analisi della condizione del calciatore. Poi si mette un po' tutto insieme. Non bisogna rischiare niente, anche perché si è visto già l'altra volta che ci siamo privati di un giocatore che ci ha fatto mancare alternative importanti. Abbiamo deciso di dargli ancora un turno di riposo perché non è ancora in condizione'