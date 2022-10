In campo Milan-Juventus 0-0 LIVE

In campo alle 18 Milan-Juventus 0-0 DIRETTA

Stefano Pioli si affida ancora una volta a Olivier Giroud per affrontare la Juve oggi nel tutto esaurito di San Siro e per cercare il riscatto dopo la brutta sconfitta con il Chelsea. Alle spalle del francese non ci sarà però De Ketelaere ma Brahim Diaz, come da scelta di Pioli, affiancato da Leao e Pobega. In difesa torna Theo Hernandez con Gabbia sull'altra fascia preferito a Dest. Massimiliano Allegri punta sul 4-4-2 con in difesa Danilo, Bonucci, Bremer e Alex Sandro, stessa retroguardia schierata contro il Bologna. A centrocampo riposano McKennie e Paredes, in campo Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostić. In attacco confermata la coppia Vlahović e Milik che proverà a sfruttare le incertezze della difesa rossonera.

"La Juve viene da due vittorie, il Milan ha preso una bella batosta in Champions League, ma ha una sua identità e molte volte queste sconfitte portano a giocare con grande attenzione la partita successiva. Sarà un bel match tra un Milan che sta sicuramente meglio e una Juventus che è in crescita". E' il parere dell'ex calciatore della squadra bianconera Claudio Marchisio, che ha partecipato al Festival Digitale Popolare in corso a Torino. "Il futuro della Juve con Allegri? Bisogna chiederlo alla società. L'allenatore e i giocatori devono pensare al campo, e anche i tifosi devono stare vicini alla squadra in un momento difficile e non stare dietro alle polemiche". ha osservato.

Probabili formazioni di Milan-Juventus.

Milan (4-2-3-1): 1 Tătăruşanu; 21 Dest, 20 Kalulu, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 8 Tonali, 4 Bennacer; 33 Krunić, 90 De Ketelaere, 17 Rafael Leão; 9 Giroud (5 Ballo-Touré, 7 Adli, 10 Diaz, 12 Rebic,, 22 Lazetic, 27 Origi 32 Pobega, 40 Vranckx, 46 Gabbia, 83 Mirante). All.: Pioli. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Calabria, Florenzi, Kjaer, Maignan, Messias, Saelemaekers, Ibrahimovic.

Juventus (4-4-2): 1 Szczesny; 11 Cuadrado, 19 Bonucci, 3 Bremer, 6 Danilo; 8 McKennie, 32 Paredes, 25 Rabiot, 17 Kostic; 14 Milik, 9 Vlahovic (23 Pinsoglio, 36 Perin, 5 Locatelli, 12 Alex Sandro, 15 Gatti, 18 Kean, 20 Miretti, 24 Rugani, 30 Soulé, 44 Fagioli). All. Allegri. Squalificati: Di Maria. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Aké, Chiesa, De Sciglio, Kaio Jorge, Pogba. Arbitro: Orsato di Schio Quote Snai: 2.15; 3.15; 3.75.