Baseball: 62 fuoricampo e Judge nella storia, Biden applaude

Mai nessuno come lui, nel baseball, tanto da meritarsi i complimenti via twitter del presidente Joe Biden. E' il campione dei New York Yankees, Aaron Judge, che nello stadio dei Texas Rangers ha realizzato il suo 62/o fuoricampo (home run) della stagione, battendo due figure leggendarie come Babe Ruth, che nel 1927 si era fermato a 60, e Roger Maris, che nel 1961 ne aveva realizzato uno in più. "Congratulazioni Judge per l'home run n.62 - ha twittato il presidente Biden -. fatta la storia, molta altra da fare".