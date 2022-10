Maratona Londra: oltre 40mila in strada, è trionfo Africa

Da Greenwich a The Mall davanti a Buckingham Palace, 42,195 Km per oltre 40mila corridori, tra professionisti e podisti della domenica, che oggi hanno preso parte alla 42/a edizione della Maratona di Londra, una delle corse più famose e popolari al mondo.

Per il terzo e ultimo anno l'appuntamento londinese si è svolto nel mese di ottobre, in ritardo rispetto alla tradizionale collocazione di aprile, per consentire un'ampia partecipazione in anni funestati dalla pandemia da coronavirus.

Se in campo maschile si è imposto il keniano Amos Kipruto (2:04:39), tra le donne ha trionfato la 23enne etiope Yalemzerf Yehualaw, la più giovane di sempre, che ha coperto la distanza in 2:17.25, davanti alla vincitrice dell'anno scorso Joyciline Jepkosgei nonostante una caduta accidentale a metà percorso.

Ma, come da consuetudine, ad attirare l'attenzione generale sono state le decine di migliaia di dilettanti, moltissimi dei quali travestiti in costumi carnevaleschi, che hanno partecipato alla maratona che hanno partecipato alla maratona per raccogliere soldi da destinare a scopi benefici. Come l'attore Stephen Mangan, che ha corso per una charity impegnata nell'accompagnamento al fine vita: "Non ho ancora ben capito perché l'ho fatto, però mi aspetto che la gente sostenga questa incredibile associazione". Rob Duncombe, capo-farmacista in una struttura ospedaliera di Londra, ha completato la distanza nonostante indossasse un vestito a forma di quercia alto più di due metri.

Sia i runners professionisti che quelli dilettanti hanno dovuto superare non pochi disagi per raggiungere la linea di partenza a causa dello sciopero dei trasporti che aveva paralizzato la capitale britannica nella giornata di sabato fino alle prime ore di domenica. Intanto gli organizzatori hanno confermato che dall'anno prossimo la maratona di Londra tornerà a disputarsi nel mese di aprile.

Tra i più attesi, Sir Mo Farah è stato costretto al forfait in extremis perché infortunatosi nel corso dell'ultima settimana di allenamenti.