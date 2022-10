In campo Juventus-Bologna 1-0 LIVE

In campo Juventus-Bologna 1-0 DIRETTA

JUVENTUS-Bologna 1-0 al 24'! Rete di Filip Kostić, che raccoglie il passaggio di Vlahovic e mette dentro con il mancino.

Le due settimane di sosta per le nazionali sono servite per allontanare la tempesta che si era abbattuta sulla Continassa, ma adesso c'è solo un modo per uscire dalla crisi. "Dovrebbe iniziare una nuova stagione, tutti dobbiamo dare una svolta" dice il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della ripresa contro il Bologna. "Il primo mese - spiega senza tanti giri di parole dopo cinque gare di fila senza successi - è stato fatto male e le critiche sono giuste: abbiamo vinto appena due partite su nove e dopo abbiamo mollato offrendo brutte prestazioni. Serve lavorare e fare un passo alla volta".

Prima al J Hotel, poi all'Allianz Stadium, i sostenitori della Juventus hanno alzato la voce. Cori di contestazione contro la squadra e inviti a tirare fuori gli attributi hanno accompagnato il riscaldamento di Bonucci e compagni prima della sfida contro il Bologna, fissata alle ore 20.45. La squadra di Massimiliano Allegri deve riscattarsi e ritrovare una vittoria che, tra campionato e Champions League, manca ormai dallo scorso 31 agosto contro lo Spezia.