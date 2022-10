Serie A: Napoli-Torino, formazioni

'Fra domani e martedì con Ajax inevitabili delle rotazioni' NAPOLI (ANSA) - NAPOLI, 30 SET - Nei sei scontri in carriera con Spalletti, Juric è sempre uscito sconfitto, con le sue squadre che hanno subito 12 gol e ne hanno segnati solo 2. Eppure il tecnico del Napoli teme il Torino, che domani pomeriggio gli azzurri affronteranno al Maradona, e non ne fa mistero. ''Il Torino - dice - è un brutto cliente. Conosciamo il valore della squadra, della società e il modo di lavorare del suo allenatore, un tecnico che porta sempre a casa qualcosa. Domani dovremo essere più bravi di loro. Sanno costruire dal basso e con i rilanci di Milinkovic-Savic fino al limite dell'area, un'azione che ripetono spesso, hanno fatto diversi gol. I centrocampisti che sono a sostegno sanno giocare e difendere in più modi e sanno fare la marcatura uomo contro uomo a tutto campo''. Insomma la partita si presenta difficile ma ciò non limita le ambizioni del Napoli. ''Noi - dice il tecnico - vogliamo vincere partite difficili, non facili per cui siamo pronti a misurarci con squadre forti come il Torino''. Le notizie sulla condizione dei calciatori sono buone. Politano si è del tutto ripreso dalla distorsione alla caviglia subita nella partita con il Milan, Lozano, che aveva avuto un piccolo problema muscolare durante gli impegni con la Nazionale, è tornato del tutto guarito. Stesso discorso per Rrahmani. Insomma, Osimhen a parte, Spalletti ha ampie facoltà di scelta.

Probabili formazioni di Napoli-Torino.

Napoli (4-3-3): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 55 Ostigard, 3 Kim, 6 Mario Rui, 99 Anguissa, 68 Lobotka, 20 Zielinski, 23 Zerbin, 81 Raspadori, 77 Kvaratskhelia. (30 Sirigu, 12 Marfella, 59 Zanoli, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus, 17 Olivera, 4 Demme, 91 Ndombele, 7 Elmas, 21 Politano, 11 Lozano, 18 Simeone). All.: Spalletti. Indisponibili: 9 Osimhen, 70 Gaetano. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Torino (3-4-2-1): 32 V.Milinkovic-Savic; 26 Djidji, 4 Buongiorno, 13 Rodriguez; 17 Singo, 10 Lukic, 77 Linetty, 19 Lazaro; 59 Miranchuk, 16 Vlasic; 9 Sanabria. (1 Berisha, 89 Gemello, 2 Bayeye, 3 Schuurs, 6 Zima, 7 Karamoh, 14 Ilkhan, 21 Adopo, 23 Seck, 34 Aina, 36 Garbett, 49 Radonjic). All.: Juric. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Pellegri, Ricci, Vojvoda. Arbitro: Massimi di Termoli. Quote Snai: 1,60; 4,00; 5,50.