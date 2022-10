Serie A: Empoli-Milan, formazioni

Dopo una sosta "particolare" in cui molti giocatori "sono andati in Nazionale", il Milan inizia un tour de force delicatissimo in cui - come ricorda Stefano Pioli in conferenza stampa - giocherà "12 partite in 44 giorni, ma senza cambiare la mentalità. Non mi piace quando sento dire che dobbiamo gestire le risorse. Dobbiamo andare in campo sempre e dare tutto". Si inizia con l'Empoli, primo test preludio al trittico da brividi con Chelsea e Juventus. Non ci saranno Maignan e Theo Hernandez ma recupera Rebic. "In questi ultimi due giorni la squadra mi è piaciuta - racconta il tecnico rossonero - sta bene. Rebic sarà convocato. Origi sta meglio, ma non sarà ancora chiamato. Gli altri tutti disponibili, a parte gli infortunati che tutti conoscono". Già perché le vere difficoltà di questa sfida sono nel sostituire due pilastri come Theo e Maignan e forse anche Calabria non al cento per cento. In porta ci sarà Tatarusanu, mentre sulla fascia fiducia a Ballo-Touré. Seconde linee quasi mai chiamate in causa e ora buttate nella mischia in partite delicatissime.

Probabili formazioni di Empoli-Milan.

Empoli (4-3-1-2): 13 Vicario, 30 Stojanovic, 6 De Winter, 33 Luperto, 65 Parisi, 32 Haas, 18 Marin, 25 Bandinelli, 14 Pjaca, 7 Lammers, 9 Satriano. (1 Perisan, 22 Ujkani, 3 Cacace, 24 Ebuhei, 5 Grassi, 21 Fazzini, 20 Degl'Innocenti, 36 Guarino, 8 Henderson, 17 Ekong, 10 Bajrami, 4 Walukiewicz, 28 Cambiaghi, 35 Baldanzi, 23 Destro). All.: Zanetti. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Ismajli, Akpa Akpro, Tonelli.

Milan (4-2-3-1): 1 Tatarusanu; 2 Calabria, 20 Kalulu, 23 Tomori, 5 Ballo-Touré; 32 Pobega, 8 Tonali; 56 Saelemaekers, 90 De Ketelaere, 17 Leao; 9 Giorud. (83 Mirante, 21 Dest, 24 Kjaer, 28 Thiaw, 46 Gabbia, 40 Vranckx, 4 Bennacer, 41 Bakayoko, 30 Messias, 10 Diaz, 7 Adli, 33 Krunic, 22 Lazetic, 12 Rebic) All.Pioli. Squalificati: nessuno Diffidari: nessuno. Indisponibili: Ibrahimovic, Florenzi, Origi, Hernandez, Maignan. Arbitro: Aureliano di Bologna Quote Snai: 5.50; 4.00; 1.60