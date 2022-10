In campo Atalanta-Fiorentina 0-0 LIVE

In campo Atalanta-Fiorentina 0-0 DIRETTA

"La Fiorentina è attardata, ma è sempre un avversaria decisiva per l'Europa. E in questo momento sia il Napoli sia l'Udinese godono di maggiore credibilità di noi". La vigilia della sfida, per l'Atalanta, è densa di significati. Primo posto in coabitazione con Spalletti da riacciuffare, record eguagliato per Gian Piero Gasperini: "Raggiungo a 299 panchine Mondonico, un nome che è un sinonimo di Atalanta. Ricordo la sua passione da tifoso all'inizio della mia avventura qui, era contento per noi: per me è un grande e significativo traguardo".

L'allenatore s'è divertito a fare pretattica, annoverando Demiral ("S'è allenato venerdì per la prima volta) in coda agli infortunati Djimsiti, Zappacosta e Zapata salvo poi convocarlo, forse per scaramanzia: prima della Cremonese il turco era accreditato di una botta al ginocchio, poi segnò il provvisorio vantaggio. E qui s'innesta la querelle tra giochismo e risultatismo: "Non prendere gol è la base dei nostri risultati, e tre in sette partite sono significativamente pochi, ma per vincere serve saper attaccare - la sintesi dell'allenatore nerazzurro -. Bisogna elevare la qualità tecnica, nei passaggi e nel gioco, migliorando la capacità realizzativa".

Probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina.

Atalanta (3-4-2-1): 57 Sportiello; 2 Toloi, 5 Okoli, 15 De Roon; 33 Hateboer, 42 Scalvini, 7 Koopmeiners, 93 Soppy; 13 Ederson, 88 Pasalic; 17 Hojlund. (31 Rossi, 47 Bertini, 28 Demiral, 3 Maehle, 21 Zortea, 22 Ruggeri, 10 Boga, 11 Lookman, 18 Malinovskyi, 9 Muriel). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Djimsiti, Musso, Palomino (sospeso), Zapata, Zappacosta.

Fiorentina (4-3-3): 1 Terracciano, 23 Venuti, 28 Quarta, 98 Igor, 3 Biraghi, 5 Bonaventura, 38 Mandragora, 72 Barak; 11 Ikoné, 99 Kouamé, 33 Sottil. (95 Gollini, 31 Cerofolini, 4 Milenkovic, 15 Terzic, 16 Ranieri, 34 Amrabat, 42 Bianco, 32 Duncan, 14 Maleh, 27 Zurkowski, 9 Cabral, 8 Saponara, 7 Jovic, 22 Gonzalez). All. Italiano. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Castrovilli, Dodò. Arbitro: Irrati di Pistoia Quote Snai: 2.00; 3.50; 3.80