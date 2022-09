Nations League: Ungheria-Italia, formazioni

Probabili formazioni di Ungheria-Italia, partita dell'ultima giornata del gruppo 3 della Serie A della Nations League, in programma (20.45) alla Puskas Arena di Budapest .

Ungheria (3-4-2-1): 1 Gulacsi; 6 Orban, 4 Attila Szalai, 2 Lang; 5 Fiola, 13 Schafer, 8 A. Nagy, 18 Kerkez; 10 Szoboszlai, 16 Gazdag; 9 Adam Szalai (12 Dibusz, 22 Szappanos, 3 Kecskes, 7 Nego, 11 K. Varga, 14 Bolla, 15 Kleinheisler, 17 Styles, 19 Adam, 20 Vancsa, 21 Botka, 23 Vecsei). All.: Rossi: Italia: 1 Donnarumma; 2 Di Lorenzo; 19 Bonucci, 23 Bastoni, 4 Toloi; 18 Barella, 8 Jorginho, 16 Cristante, 3 Dimarco; 9 Scamacca, 10 Raspadori (12 Meret, 21 Vicario, 15 Acerbi, 13 Emerson, 5 Luiz Felipe, 7 Frattesi, 6 Pobega, 22 Esposito, 17 Grifo, 20 Gabbiadini, 11 Gnonto, 14 Zerbin). All.: Mancini. Arbitro: Bastien (Francia).

Quote Snai: 4,25; 3,40; 1.92. (