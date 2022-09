Nasce SisalTipster, community digitale dedicata allo sport

Mettere a disposizione degli appassionati informazioni e competenze, all'interno di una community digitale che ha al centro la passione per lo sport. È questo l'obiettivo di SisalTipster, il nuovo progetto editoriale di Sisal che nasce e si sviluppa sugli omonimi canali social Instagram, Twitter, TikTok e Telegram analizzando il mondo dello sport da punti di vista unici.

Svelato oggi a Milano nella nuova sede di Sisal con la presentazione di Piero Chiambretti, il nuovo progetto avrà al centro una squadra di cinque volti noti del mondo dello sport: l'ex capitano dell'Inter femminile Regina Baresi, i giornalisti di Sky Gianluca Di Marzio e Fabio Caressa, il giornalista di Dazn Stefano Borghi e il telecronista e youtuber Federico Marconi.

Ognuno di loro creerà i propri contributi con altrettanti approcci di analisi differenti, rappresentato nella loro diversa T-Quality: Regina Baresi sarà il "Tattico", Di Marzio il "Game Analyst", Caressa il "Professore", Borghi lo "Storico" e Marconi il "Ponderatore".

Cinque esperti che offriranno competenza, affidabilità ed autorevolezza nella veste appunto di tipster, parola inglese che significa informatore, con l'obiettivo di fornire informazioni veloci e precise, mettendo a disposizione di tutti gli appassionati una community che offre notizie, statistiche, curiosità e analisi create da specialisti del mondo sportivo.

Punti di vista unici, ma complementari fra loro, a disposizione della community, basati su esperienze dirette e competenze, per restituire agli appassionati la dimensione collettiva e di confronto che da sempre anima l'amore per lo sport.

"SisalTipster ha l'obiettivo di mettere a disposizione degli appassionati informazioni e competenze per arricchire ulteriormente l'intrattenimento offerto dagli avvenimenti sportivi - ha spiegato Francesco Durante, ceo di Sisal - e lo fa con strumenti e linguaggi del mondo digitale, quindi sfrutta le piattaforme digital per favorire la creazione di una community che ha come collante la passione per lo sport".