Serie A: Bologna-Empoli, formazioni

Thiago Motta medita di stravolgere il Bologna: a livello tattico e di mentalità. Primo non prenderle, era stata la politica da un anno a questa parte, mentre il nuovo allenatore vuole una squadra a trazione anteriore, motivo per cui pensa a un passaggio al 4-2-3-1 già domani pomeriggio con l'Empoli. "E' normale che dopo un avvicendamento in panchina ci possano essere dei cambiamenti - dice alla vigilia del suo esordio - ma non voglio stravolgere tutto quanto fatto nel passato, nel passare dalla linea a 3 a quella a 4 non vedo nulla di traumatico". Per questo motivo, le gerarchie non cambiano, a prescindere dal modulo, Medel e Arnautovic restano i leader rossoblù e se possibile lo diventano ancora di più: "Gary - dice Motta - è un calciatore polivalente ed esperto, sia per lui che per Marko parlano i numeri e la loro carriera. Non concordo con chi pensa che quando arriva un nuovo allenatore si azzerano le gerarchie e tutti i giocatori siano uguali: è il campo a parlare". Parlerà domani pomeriggio, per la sua prima sulla panchina del Bologna: "Mi aspetto una partita importante e di giocare per vincere, pur facendo attenzione all'Empoli, che è una squadra pericolosa".

Probabili formazioni di Bologna-Empoli.

Bologna (4-2-3-1): 28 Skorupski; 29 De Silvestri, 3 Posch, 26 Lucumì, 22 Lykogiannis; 17 Medel, 30 Schouten; 55 Vignato, 21 Soriano, 99 Barrow; 9 Arnautovic. (1 Bardi, 23 Bagnolini, 4 Sosa, 14 Bonifazi, 33 Kasius, 50 Cambiaso, 6 Moro, 8 Dominguez, 19 Ferguson, 20 Aebischer, 7 Orsolini, 11 Zirkzee). All.: Thiago Motta. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Sansone, Soumaoro.

Empoli 4-3-1-2: 13 Vicario; 30 Stojanovic, 34 Ismajli, 33 Luperto, 65 Parisi; 32 Haas, 18 Marin, 25 Bandinelli; 14 Pjaca; 7 Lammers, 9 Satriano. (1 Perisan, 22 Ujkani, 6 De Winter, 3 Cacace, 21 Fazzini, 5 Grassi, 36 Guarino, 8 Henderson, 17 Ekong, 10 Bajrami, 4 Walukiewicz, 28 Cambiaghi). All.: Zanetti. Squalificato: Akpa Akpro. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Baldanzi, Destro, Ebuhei, Tonelli.

Arbitro: Volpi di Arezzo. Quote Snai: 2,10; 3,45; 3,45. (ANSA).