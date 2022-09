Serie A: Salernitana-Lecce, formazioni

"A Torino abbiamo fatto un'ottima prestazione ma dobbiamo migliorare ancora molte cose". Lo ha detto in conferenza stampa Davide Nicola, l'allenatore della Salernitana che ha presentato la sfida casalinga di contro il Lecce. "Abbiamo dovuto resettare velocemente per preparare una partita che sarà molto difficile. Il Lecce è una squadra organizzata che concede molto poco, ha un'idea di gioco precisa e individualità pericolose. Dobbiamo essere bravi e determinati, sapendo che è una squadra che va aggredita. Stiamo lavorando molto sull'interpretazione dei momenti della gara, non possiamo perdere la nostra aggressività e dobbiamo essere costanti per tutto l'arco della partita. Dobbiamo essere più precisi e qualitativi nell'ultimo passaggio".

Probabili formazioni di Salernitana-Lecce.

Salernitana (3-5-2): 55 Sepe; 2 Bronn, 5 Daniliuc, 23 Gyomber; 87 Candreva, 18 Coulibaly, 25 Maggiore, 10 Vilhena, 30 Mazzocchi; 29 Dia, 99 Piatek. (1 Fiorillo, 71 De Matteis, 3 Bradaric, 6 Sambia, 9 Bonazzoli, 11 Botheim, 14 Valencia, 20 Kastanos, 28 Capezzi, 35 Motoc, 98 Pirola). All.: Nicola.

Squalificati: Fazio. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Bohinen, Lovato, Radovanovic, Ribery, Micai.

Lecce (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 5 Pongracic, 6 Baschirotto, 25 Gallo; 29 Blin, 42 Hjulmand, 16 Gonzalez; 22 Banda, 77 Ceesay, 11 Di Francesco. (1 Bleve, 21 Brancolini, 4 Cetin, 7 Askildsen, 8 Bistrovic, 9 Colombo, 13 Tuia, 14 Helgason, 19 Listkowski, 27 Strefezza, 28 Oudin, 93 Umtiti, 97 Pezzella, 99 Rodriguez). All.: Baroni (squalificato, in panchina Del Rosso). Squalificati: Baroni. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Voelkerling. Arbitro: Doveri di Roma. Quote Snai: 2,10; 3,45; 3,55.