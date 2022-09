I ladri gli svuotano la villa durante il match Bayern-Barca

Brutta sorpresa per l'attaccante del Bayern Monaco Thomas Mueller, che nel giorno del suo 33/o compleanno ha subito un furto in casa mentre giocava contro il Barcellona nella seconda giornata di Champions League, all'Allianz Arena. La polizia ha reso noto che in una villa di Otterfing, paesino a Sud di Monaco di Baviera, sono stati sottratti denaro, gioielli e oggetti di valore, per un valore stimato intorno ai 500mila euro. La polizia non ha reso nota l'identità del proprietario ma secondo la Bild la villa è proprio quella di Thomas Mueller. Almeno due ladri sono fuggiti quando la polizia è arrivata pochi minuti dopo ma, nonostante le ricerche, di loro si sono perse le tracce.