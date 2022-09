Champions: Porto ko, tifosi assaltano auto famiglia Conceicao

L'ira dei tifosi del Porto per il 4-0 subito ieri in casa a opera del Bruges si è sfogata con atti di violenza che hanno coinvolto, per fortuna senza conseguenze fisiche, anche la famiglia dell'allenatore della squadra, Sergio Conceicao. L'auto che trasportava la moglie del tecnico e due dei loro figli, riportano i media portoghesi, è stata presa di mira da un gruppo di esagitati mentre usciva dallo stadio do Dragao, che l'hanno presa a sassate, mentre gli occupanti venivano insultati. Il veicolo ha riportato vari danni, ma nessuno è rimasto ferito.

"Il Porto condanna totalmente l'attacco all'auto della famiglia di Sergio Conceicao - si legge in una nota diffusa dal club lusitano -. Il club si rammarica anche della mancanza di protezione da parte delle autorità e chiede che gli autori di questo atto selvaggio siano rapidamente identificati e ritenuti responsabili".