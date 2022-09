Champions: Plzen-Inter 0-2 e Sporting-Tottenham 2-0. In campo Bayern-Barcellona 1-0 e Liverpool-Ajax 1-1 TUTTE LE PARTITE LIVE

L'Inter vince 2-0 con il Viktoria Plzen 2-0 La cronaca mentre lo Sporting batte 2-0 il Tottenham. In campo gli altri match di Champions League tra cui spiccano Bayern-Barcellona 1-0 (Lucas Hernández) LIVE e Liverpool Ajax 1-1 (Salah, Kudus) LIVE

Porto-Club Brugge 0-2 (rigore di Jutgla, Sowah) LIVE

Leverkusen-Atl. Madrid 0-0 LIVE

Marsiglia-Francoforte 0-1 (Lindstrom) LIVE

Sporting batte Tottenham 2-0 La cronaca

Gol! Bayern Monaco 1, Barcellona 0 al 50'. Lucas Hernández (Bayern Monaco) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Joshua Kimmich con cross da calcio d'angolo.

Gol! Liverpool 1, Ajax 0 al 17'. Mohamed Salah (Liverpool) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Diogo Jota.

Per la prima volta una squadra italiana, l'Inter, vince sul campo del Viktoria Plzen. La squadra di Inzaghi si impone con uno 0-2 che ha visto dominare i nerazzurri fin dall'inizio, a tratti i padroni di casa hanno dimostrato di poter incidere, ma la difesa dell'Inter è stata attenta in copertura. Dzeko segna il primo gol poi fa assist per il raddoppio definitivo di Dumfries.