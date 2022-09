Champions: in campo Viktoria Plzen-Inter 0-1 LIVE

In campo Viktoria Plzen-Inter 0-1 DIRETTA e Sporting-Tottenham 0-0 DIRETTA

GOL! Viktoria Plzen-INTER 0-1 al 20'! Rete di Edin Džeko. Gran lavoro in area di rigore di Gosens che scarica su Correa, l'argentino serve un assist perfetto per Dzeko che non manca l'appuntamento con il gol.

Probabili formazioni di Viktoria Plzen-Inter.

Viktoria Plzen (4-2-3-1): 36 Stanek; 24 Havel, 4 Pernica, 2 Hejda, 21 Jemelka; 20 Bucha, 23 Kalvach; 88 Vlkanova, 7 Sykora, 18 Mosquera; 15 Chory (13 Trvdon, 16 Jedlicka, 3 Tijani, 6 Pilar, 25 Cermak, 33 Dedic, 35 Kasa, 44 Holik, 77 Jirka, 90 Fortune, 99 N'Diaye). All.: Bilek. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Inter (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 10 Lautaro Martinez, 11 Correa (1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian). All.: S.Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Lukaku. Arbitro: Schaerer (Svi) Quote Snai: 7,00; 7,75; 1,42.