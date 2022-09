Champions: Lewandowski sfida il passato, clou Bayern-Barca

Il polacco di ghiaccio un po' di emozione non potrà nasconderla, anche se l'addio al veleno ha lasciato qualche strascico. Dopo otto anni di successi, conditi da 334 gol in 375 gare, Robert Lewandowski torna a Monaco guidando il suo nuovo club, il Barcellona di Xavi, che anche grazie al suo impatto positivo (9 gol in 6 gare), ha ricominciato a contendere al Real lo scudetto. E proprio la super sfida tra Bayern e Barca, le due leader del gruppo C, è il clou della seconda giornata di Champions League e sarà molto equilibrata nonostante le recenti frenate dei bavaresi in Bundesliga.

E' un risultato che interessa molto all'Inter che, dopo il flop col Bayern, è chiamata a vincere in casa del Viktoria Plzen per non compromettere le sue chance di qualificazioni. Il compito più delicato tra le squadre italiane riguarda però la Juventus che, dopo il ko di misura a Parigi e i veleni Var del pari con la Salernitana, ospita in casa l'avversaria diretta per la qualificazione, il Benfica degli esperti Otamendi, Joao Mario e David Neres. I portoghesi filano come un treno in campionato: sono in testa a punteggio pieno dopo sei turni e costituiranno un ostacolo complicato per una Juve, alle prese sempre con tanti infortuni. Goleada prevedibile, nell'altra gara del girone, del Psg a Haifa.





Dopo la missione compiuta a metà a Salisburgo, il Milan deve prendere con le molle la sfida di mercoledì con la Dinamo Zagabria del goleador Orsic, che ha sconfitto a sorpresa il Chelsea provocando l'esonero di Tuchel. I croati hanno fatto ampio turnover in campionato ma i rossoneri non hanno alternative al successo. Il Chelsea infatti ha tutto il tempo per risalire la china, guidato ora da Potter e comincerà la sua rincorsa ospitando il Salisburgo.

L'appetito viene mangiando e il bel Napoli, che ha travolto il Liverpool, si fa ingolosire dalla prospettiva di vincere il girone. Intanto ha un impegno di tutto rispetto dovendo giocare i casa dei Rangers nella gara posticipata a mercoledì per motivi di ordini pubblico relativi alla scomparsa della Regina Elisabetta. Ma a rischiare di più sarà proprio il Liverpool in crisi che riceve una delle squadre più in forma d'Europa, l'Ajax, a punteggio pieno in Olanda e reduce dal 4-0 sugli scozzesi. Per Klopp saranno dolori se fallirà la vittoria.

Un'altra gara di rilievo è quella tra Manchester City e Dortmund, che si giocano il primato nel gruppo G nella gara che vedrà per la prima volta Haaland a confronto col club che l'ha lanciato. Sfida per il primato anche tra le due leader del gruppo D, Sporting e Tottenham, mentre nel gruppo F possibile nuova goleada dei campioni del Real Madrid nel confronto col deludente Lipsia sconfitto a valanga dallo Shakhtar che cerca il secondo enplein ospitando a Kiev il Celtic. Nel gruppo B, uno dei più equilibrati, Porto e Atletico sono favoriti su Bruges e Leverkusen.

In Europa League la Lazio ha ritrovato gioco, gol e vittorie ed è favorita nell'impegno danese col Midtjylland mentre la Roma dopo il pesante ko col Ludogorets non può fallire il facile appuntamento di giovedì con i filandesi dell'Hjk. Tra le altre gare più significative ci sono Arsenal-Psv, Rennes-Fenerbahce e Braga-Union Berlino. Dopo il Ko con la Real Sociedad il Manchester United deve riscattarsi in casa dei moldavi dello Sheriff. In Conference League match verita' per l'incerta Fiorentina che, dopo il pari col Riga, deve fare risultato in Turchia col Basaksehir. Tra le altre gare più interessanti ci sono Steaua-Anderlecht e Partizan-Nizza.