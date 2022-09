Serie A: Bologna-Fiorentina 2-1, Udinese batte Sassuolo 3-1

Bologna-Fiorentina 2-1

Bologna batte Fiorentina 2-1 (0-0). BOLOGNA (5-3-2): Skorupski, Kasius (34' st De Silvestri), Posch, Medel (34' st Bonifazi), Lucumì, Cambiaso (16' st Lykogiannis), Aebischer, Schouten, Soriano, Barrow, Arnautovic (27' st Orsolini). (1 Bardi, 23 Bagnolini, 4 Sosa, 6 Moro, 19 Ferguson, 55 Vignato, 11 Zirkzee). All.: Vigiani. FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Dodo (46' pt Venuti), Martinez Quarta, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat (40 'st Mandragora), Barak (27' st Ikonè), Kouamè (40' st Cabral), Jovic, Sottil (1' st Saponara). (31 Cerofolini, 95 Gollini, 15 Terzic, 16 Ranieri, 14 Maleh, 42 Bianco, 44 Krastev). All.: Italiano. Arbitro: Orsato di Schio. Reti: nel st 9' Martinez Quarta, 14' Barrow, 17'Arnautovic. Angoli: 8-6 per la Fiorentina. Recupero: 4' e 7'. Espulso: Igor al 97' per doppia ammonizione. Ammoniti: Kouamè, Amrabat, Lykogiannis, Igor per gioco scorretto. Spettatori: 18.901.

Lecce-Monza 1-1 e il Monza ha ottenuto il primo punto in serie A, dopo cinque sconfitte nelle prime cinque gare.

Lecce-Monza 1-1 (0-1) Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella (17' st Gallo); Helgason (1' st Gonzalez), Hjulmand, Bistrovic (37'st Askildsen) Banda, Ceesay (17' st Colombo), Di Francesco (31' st Rodriguez).(1 Bleve, 21 Brancolini, 13 Tuia, 19 Listowski, 28 Oudin, 29 Blin, 83 Lemmens, 93 Umtiti). All.: Baroni. Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Mari, Izzo; Birindelli (1' st Molina), Sensi (43' st Machin), Rovella (14' st Colpani), Pessina (14' st Valoti), Carlos Augusto; Mota Carvalho, Caprari (14' st Ciurria). (89 Cragno, 5 Caldirola, 26 Antov, 34 Marrone, 8 Barberis, 22 Ranocchia, 38 Bondo, 9 Gytkiaer, 80 Vignato). All.: Stroppa. Arbitro: Pairetto di Nichelino. Reti: nel pt 35' Sensi, nel st 3' Gonzalez. Angoli: 8 a 4 per il Lecce. Recupero: 4' e 6'. Ammoniti: Birindelli, Sensi, Di Francesco, Molina per gioco falloso, Gendrey per comportamento non regolamentare, Banda per simulazione. Note 23.391 spettatori (19.948 abbonati) per un incasso totale di 384.756 euro.

Sassuolo-Udinese 1-3 LA DIRETTA

Udinese batte Sassuolo 3-1 (0-1). Sassuolo (4-3-3) Consigli, Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi (23' st Harroui), Lopez, Henrique (47' st Alvarez), Laurientè (23' st Thorstvedt), Pinamonti (36' st Marchizza), Kyriakoupolos (1' st Ayhan). (25 Pegolo, 64 Russo, 14 Obiang, 15 Ceide, 18 Antiste). Allenatore: Dionisi. Udinese (3-5-2): Silvestri, Perez, Becao, Ebosse (1' st Ehizibue), Pereyra, Lorvric, Walace (22' st Nestorovski), Arslan (1' st Samardzic), Udogie, Success (22' st Beto), Deulofeu (36' st Makengo). (20 Padelli, 99 Piana, 2 Ebosele, 8 Jajalo, 14 Abankwah, 17 Nuytinck). Allenatore: Sottil. Arbitro: Camplone di Pescara. Reti: nel pt 33' Frattesi; nel st 30' e 48' Beto, 45' Samardzic. Angoli: 5-6. Recupero: 2' e 4'. Espulso: al 41' pt Tressoldi per gioco scorretto. Ammoniti: Ebosse, Becao, Lopez per gioco scorretto. Spettatori: 8.694, incasso 70.905.