Serie A: Sampdoria-Milan, formazioni

Stefano Pioli non lo vuole chiamare 'turnover' "quel termine non mi piace", afferma netto in conferenza, ma è chiaro che sarà un Milan diverso quello che affronterà la Sampdoria oggi a Genova. Non sarà la volta di Divock Origi. L'attaccante del Milan che sarebbe dovuto partire titolare questa sera, si è dovuto fermare per un affaticamento alla coscia sinistra. Con Ibrahimovic e Rebic non disponibili, sarà quindi ancora una volta Olivier Giroud a guidare l'attacco nel match di Genova.

Probabili formazioni di Sampdoria-Milan.

Sampdoria (4-1-4-1): 1 Audero; 24 Bereszynski, 21 Murillo, 25 Ferrari, 3 Augello; 14 Vieira; 37 Leris, 8 Rincon, 11 Sabiri, 7 Djuricic; 10 Caputo. (22 Contini, 30 Ravaglia, 2 Amione, 13 Conti, 29 Murru, 5 Verre, 28 Yepes, 4 Villar, 18 Pussetto, 27 Quagliarella, 23 Gabbiadini). All.: Giampaolo. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Colley, De Luca, Trimboli, Winks.

Milan (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria, 24 Kjaer, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 8 Tonali, 32 Pobega; 30 Messias, 10 Diaz, 17 Leao; 27 Origi (1 Tatarusanu, 83 Mirante, 20 Kalulu, 21 Dest, 28 Thiaw, 46 Gabbia, 5 Ballo-Touré, 14 Bakayoko, 4 Bennacer, 40 Vranckx, 56 Saelemaekers, 7 Adli, 90 De Keteleare, 9 Giroud, 22 Lazetic). All.: Pioli. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Florenzi, Krunic, Ibrahimovic, Rerbic.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Quote Snai: 6,25; 4,50; 1,50. .