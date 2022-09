Golf: BMW PGA Championship; Francesco Molinari 6/o,sogna il bis

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Due minuti di silenzio in memoria della Regina Elisabetta. A Virginia Water, nel Surrey (Inghilterra), il BMW PGA Championship è ripartito con il cordoglio dei campioni del green. Il torneo delle Rolex Series del DP World Tour, accorciato da 72 a 54 buche, dopo le prime 36 vede in testa Viktor Hovland - decimo nel world ranking - e Soren Kjeldsen. Il norvegese e il danese, con un totale di 132 (-12) guidano il leaderboard con un colpo di vantaggio nei confronti del nordirlandese Rory McIlroy (numero 3 al mondo), dello spagnolo Rafa Cabrera Bello e del belga Thomas Detry, tutti 3/i con 133 (-11).

L'Italgolf sorride con Francesco Molinari. Il torinese, che ha già vinto questo torneo nel 2018, ad un giro dal termine è 6/o con 134 (69 65, -10) e sogna il bis di successi nella competizione. Al Wentworth Golf Club (par 72), Chicco Molinari ha chiuso il secondo round con uno score di 65 (-7) colpi, realizzando otto birdie (di cui quattro consecutivi e due nel finale), con un bogey. Buona prova anche per il vicentino Guido Migliozzi, 16/o con 136 (68 68, -8). Stesso score pure per l'americano Billy Horschel (campione in carica) e l'inglese Matt Fitzpatrick. E' invece 58/o con 140 (72 68, -4) Edoardo Molinari. Mentre è uscito al taglio Francesco Laporta, 96/o con 143 (71 72, -1). Sono stati invece costretti al ritiro sia Andrea Pavan che Nino Bertasio. (ANSA).