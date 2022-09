Serie A: Bologna-Fiorentina, formazioni

Alle 15 in campo Bologna-Fiorentina, Lecce-Monza e Sassuolo-Udinese

Molto interessante sarà la sfida tra il Sassuolo, alle prese con gli infortuni di Berardi e Defrel, e la lanciata Udinese di Sottil, piombata con merito in zona Europa. Le rincorse di Udogie e Pereyra, la tenuta di Becao, la qualità di Deulofeu e Beto si coagulano in una tenuta di squadra eccellente. Se vincono a Reggio Emilia i friulani potranno dare linfa alle ambizioni che stanno crescendo.

l derby dell'Appennino capita nel momento sbagliato: il Bologna è alle prese con il doloroso esonero di Mihajlovic (che sarà sostituito da Thiago Motta) e si aggrappa all'esperienza del capocannoniere Arnautovic per risalire la china nella sfida con la Fiorentina di Italiano, in una fase di stallo dopo un buon avvio.

Scontro salvezza a Lecce tra due neopromosse: i pugliesi di Baroni sembrano in grado di superare la difficile fase di ambientamento alla serie A, mentre il Monza di Berlusconi e Galliani, nonostante un mercato dispendioso, è ancora a zero punti. Se incappano in una nuova sconfitta sarà dura per i brianzoli risalire la china, e stavolta Stroppa potrebbe essere esonerato.