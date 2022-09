Mondiali di pallavolo: in campo Italia-Slovenia 1-0 (25-21) - DIRETTA

La Polonia si è qualificata per la finale dei Mondiali di pallavolo, battendo il Brasile per 3 set a 2 (23-25, 25-18, 25-20, 21-25, 15-12) a Katowice. L'altra semifinale vede in campo l'Italia opposta alla Slovenia.