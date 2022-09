Champions League: Inter-Bayern Monaco e Napoli-Liverpool LIVE

Stasera alle 21 l'esordio in Champions per l'Inter contro il Bayern Monaco e per il Napoli contro il Liverpool

"La partita col Bayern Monaco deve essere una opportunità, viene subito dopo la botta del derby". Parola di Simone Inzaghi, che cerca una scossa dalla sua Inter nell'esordio stagionale in Champions League. E la cerca in una partita affascinante ma anche decisamente complicata come quella che domani attende Lautaro e compagni contro i tedeschi di Nagelsmann. Serve però una reazione dopo la cocente delusione del derby di sabato scorso per rialzare subito la testa ed evitare di ripetere l'errore della passata stagione, quando il doppio ko nella stracittadina e in Champions col Liverpool compromise il resto della annata nerazzurra. Inzaghi, intanto, qualche scintilla di reazione l'ha già vista. "Ho visto gli allenamenti che voglio. Nonostante la brutta botta, la squadra si è allenata nel migliore dei modi. Contro il Bayern avremo delle difficoltà, dovremo essere bravi da squadra a superarle", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa.

Luciano Spalletti è ferito ma è pronto a lottare nel primo turno di Champions League contro il Liverpool per portare a casa una vittoria. Reduce da un intervento operatorio per la riduzione di una frattura alla clavicola, riportata in una caduta, l'allenatore del Napoli è stato operato con un blitz organizzato dalla società a Milano, ma non ha perso lo spirito battagliero. ''Andiamo a giocare la partita e per provare a vincerla'' dice con schiettezza, senza nascondersi dietro frasi di circostanza e ben sapendo che l'avversario ha dalla sua numeri importanti e una rosa stellare. Nonostante ciò, il tecnico del Napoli non vuole neppure sentir parlare di pareggio come risultato al quale puntare. ''Si torna in Champions dopo un po' di tempo con squadre molto rappresentative. Daremo il massimo per fare una prestazione all'altezza e bisogna andare in campo non con l'idea di raccogliere complimenti ma per vincere la partita''. Spalletti si dice emozionato per il suo ritorno in Champions League. ''Mi emoziono tantissimo - osserva - per essere al luna park del gioco del calcio. Sentire le musiche dentro spogliatoio, vedere che a tutti brillano gli occhi, c'è un'atmosfera bellissima. E' un premio al grande campionato disputato nella scorsa stagione e giocare questa competizione è quello a cui aspirano tutti''.