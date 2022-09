Serie A: Monza-Atalanta 0-0 e Salernitana-Empoli 1-1 LIVE

MONZA -ATALANTA 0-1 SEGUI LA DIRETTA

Sblocca il risultato l'Atalanta al 57' con Rasmus Winther Højlund.



SALERNITANA-EMPOLI 2-1 SEGUI LA DIRETTA

Empoli in vantaggio al 31' con una rete di Martìn Satriano che insacca di testa su cross di Henderson. Pareggia al 39' Pasquale Mazzocchi, che con una serpentina supera 3 avversari e batte l'incolpevole Vicario da pochi passi. La Salernitana passa in vantaggio al 59' con Boulaye Dia

ATALANTA SENZA ATTACCANTI COL MONZA, OUT ZAPATA E MURIEL

Gian Piero Gasperini, alla vigilia del posticipo con un Monza dall'acqua alla gola, opta ancora per il silenzio. Da quando vi fa ricorso, cioè prima di Verona, è iniziata la rincorsa della sua Atalanta alla vetta, che vuole mantenere vincendo domani all'U-Power Stadiuml a terza partita consecutiva. All'appello mancano però due attaccanti: alla lesione alla coscia sinistra subita nel turno infrasettimanale da Zapata, con stop di due o tre settimane, si è aggiunto oggi il fastidio al ginocchio sinistro lamentato da Muriel, rimasto fuori dai convocati. L'assenza dei due colombiani, sfortunati negli ultimi mesi, è un bel problema per l'attacco della squadra di Gasperini. Senza un punto di riferimento fisso, il tecnico nerazzurro deve ricomporre giocoforza il puzzle intorno al 2003 Hojlund, con Boga e Malinovskyi uniche punte a disposizione. Contro la squadra degli ex Pessina, Petagna e Molina, ma anche D'Alessandro e Colpani, sono due i possibili schieramenti: 3-4-1-2 o 3-4-2-1, che aprirebbe al ballottaggio per due trequartisti tra Pasalic, Ederson, Lookman, Malinovskyi e Boga.



SALERNITANA, NICOLA: STIAMO TENENDO RITMI IMPORTANTI

"Affrontiamo un avversario difficile che ha un gioco consolidato negli anni. L'Empoli ha grande capacità di produrre gioco, fa del palleggio e del gioco in verticale un suo punto di forza ma come tutte le squadre ha dei punti deboli che dovremo essere bravi a colpire". Così l'allenatore della Salernitana, Davide Nicola ha presentato la sfida in programma domani alle 18.30 allo stadio Arechi. "Sarà la terza partita in una settimana e c'è molta curiosità perché stiamo tenendo ritmi importanti - ha sottolineato -. Ogni partita ci conosciamo e scopriamo sempre di più, dobbiamo imparare ad utilizzare strategie diverse e funzionali all'avversario e al momento della gara. Stiamo lavorando per migliorare costantemente noi stessi, vogliamo completare la nostra identità e costruire sicurezza sul gioco".

Alle 20.45 Torino-Lecce chiude la giornata di campionato.

TORO CERCA RISCATTO A LECCE, MA È EMERGENZA MEDIANA

A Bergamo è arrivata la prima sconfitta della nuova stagione, il Torino va a caccia del riscatto contro il Lecce. E il trend dei granata contro le neopromosse è stato fin qui positivo: vittoria a Monza, successo a Cremona, Ivan Juric è riuscito a conquistare sei punti contro chi è salito dalla B. Sono stati tutti acuti esterni, mentre adesso Rodriguez e compagni voglio esultare per la prima volta in casa dopo il pareggio contro la Lazio. E, considerando anche le precedenti sconfitte contro Roma e Napoli dello scorso campionato, si arriva fino al 23 aprile per ritrovare l'ultima vittoria al Grande Torino. Juric, però, è già in emergenza totale a centrocampo. "In mezzo al campo siamo in pochi, dovremo sperare che non capiti nulla per tutta la stagione" diceva prima di partire per Bergamo.