Us Open: in campo Davidovich Fokina-Berrettini 1-2 LIVE. Punteggio di 6-3, 6-7 (2-7), 3-6, 6-4. In corso il quinto set: 2-5, spagnolo alla battuta

Agenzia ANSA Tennis: Us Open, Sinner va agli ottavi, Musetti eliminato - Tennis Berrettini affronta nel pomeriggio lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (ANSA)