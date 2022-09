In campo Udinese-Roma 1-0 LIVE

In campo Udinese-Roma 1-0 DIRETTA

GOL! UDINESE-Roma 1-0 al 5'! Rete di Udogie. Cross di Pereyra, Karsdorp di petto all'indietro per Rui Patricio, irrompe Udogie che anticipa il portiere portoghese e insacca da due passi dalla porta.

"Quando si vince attraverso una grande prestazione, con personalità e coraggio, contro una squadra forte come la Fiorentina, c'è un'iniezione di consapevolezza incredibile soprattutto in termini di entusiasmo. Questo va usato per preparare la partita contro la Roma. La scorsa vittoria ha fatto ciò nel gruppo, ma dobbiamo essere bravi ad archiviare. L'appagamento è un nemico, è pericoloso. Dobbiamo essere proiettati alla gara di domani e fare una prestazione ancora migliore". Lo ha affermato Andrea Sottil, alle telecamere di Udinese Tv, presentando il match con la capolista.