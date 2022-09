Serie A: Milan-Inter, formazioni

In campo alle 18 Milan-Inter

Luci 'soffuse' a San Siro e non solo per volontà della Lega di Serie A, che in epoca di grande crisi energetica ha deciso di ridurre i consumi della luce negli stadi (per un massimo di quattro ore) su tutti i campi a partire dal questo week end. Il derby milanesi tra le due più recenti vincitrici dello scudetto si presenta come un match "equilibrato", come dice Inzaghi, "che va giocato con personalità e la mia squadra ne possiede. Saranno importantissimi gli episodi, che andranno indirizzati dalla nostra parte. L'Inter si presenta a +1, deve lasciare in infermeria Lukaku e forse Bastoni, si affida a Lautaro e Inzaghi plaude all'arrivo del fido Acerbi. Pioli ha meno problemi: il debuttante De Ketelaere è pronto a dare un'impronta al derby duettando con Leao alle spalle della mina vagante Giroud. Origi partirà dalla panchina. Sgommano sulle fasce Hernandez e Dumfries per una sfida alla Speedy Gonzales, incideranno i due azzurri su opposte sponde, Tonali e Barella. Peserà anche la prospettiva diversa della Champions (Bayern per l'Inter, Salisburgo per il Diavolo), ma Pioli prevede che "sarà una battaglia e a deciderla saranno i duelli".