Moto Gp: prima fila Ducati a Misano, Bagnaia è 5/o

Dominio Ducati, con un tocco di Aprilia, nelle qualifiche del Gp di San Marino, con la pole position conquistata dalla Rossa ufficiale dell'australiano Jack Miller, il migliore nell'interpretare una pista resa viscida dalla pioggia, e le altre due posizioni della prima fila occupate da terzo Enea Bastianini e Marco Bezzecchi. Il pilota del momento, Francesco Bagnaia, ha fatto segnare il secondo miglior tempo, a soli 15 millesimi dal compagno di scuderia, ma la penalità subita ieri per aver ostacolato Marquez nelle libere 1 lo relega in quinta posizione, in seconda fila, dove insieme a Johann Zarco c'è anche l'unico non ducatista nella top 7, Maverick Vinales, autore del quinto tempo con la moto di Noale.

Non brillanti, sul circuito di Misano, il leader del Mondiale, Fabio Quartararo, solo ottavo con la Yamaha e staccato di oltre tre decimi da Miller, e Aleix Espargaro, nono in sella all'Aprilia con quasi sette decimi di distacco. Le condizioni particolari della pista possono aver influito sulle prestazioni dei singoli, con un asfalto che man mano si è asciugato facendo abbassare i tempi a tutti, ma in vista della gara Bagnaia non può che essere ottimista, nonostante la piccola retrocessione in griglia.

Con un po' di attenzione nei primi giri, il pilota torinese potrà sfruttare la vena della sua Desmosedici per cercare la quarta vittoria di fila e avvicinare ancora di più la vetta della classifica, avendo poi un bel 'cuscinetto' di Ducati - c'è anche quella di Luca Marini, al 7/o posto - a rendere più complicato il prevedibile tentativo rimonta di un Quartararo che comunque non si darà per vinto. "In qualifica ho dato tutto, sapendo di dover scontare tre posizioni - ha detto Bagnaia, ammettendo di aver rischiato anche un po' -. Il quinto posto non sarà come il secondo ma non è così male, considerando che sia Aleix sia Fabio sono indietro. Possibili giochi di squadra? Sicuramente è meglio che io parta davanti perché sarà difficile". Oltre a Espargaro, ci sarà per lui da tenere d'occhio anche Vinales, in netta crescita nelle ultime uscite nel rapporto con una performante Aprilia.

Le qualifiche sono state le ultime della carriera per Andrea Dovizioso, che oggi dopo la gara scenderà definitivamente di sella. Il forlivese partirà dalla 18/a posizione in griglia, a conferma di un feeling mai trovato con la Yamaha satellite e di una scintilla ormai da tempo spenta in un pilota che moli rimpiangeranno.