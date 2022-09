Calcio: in campo Cremonese-Sassuolo DIRETTA

"Conosciamo il peso della partita, siamo pronti a giocarcela a viso aperto con la nostra idea di calcio". Massimiliano Alvini sa che contro il Sassuolo allo Zini la sua Cremonese, ancora a secco di punti, non può perdere altro tempo. La squadra è ulteriormente cambiata nell'ultima settimana di mercato e vuole iniziare ora a muovere la classifica. "La società ha fatto un lavoro straordinario. Sono contento. Abbiamo trattenuto una decina di giocatori dalla promozione e acquistato altri atleti importanti - osserva il tecnico dei grigiorossi -. Siamo in linea con l'obiettivo che vogliamo raggiungere, ovvero la salvezza. Gli ultimi due arrivi, Meitè e Hendry, non sono ancora pronti e non saranno convocati, ma presto faranno parte del gruppo. Non abbiamo problemi di formazione e per questo ringrazio lo staff medico: Lochoshvili potrà essere della gara, Chiriches è recuperato".

La Cremonese non cambierà invece "sull'atteggiamento, ma dobbiamo cercare di migliore dove abbiamo commesso degli errori. La punta del centrocampo potrebbe essere più alta, ma la pressione sull'avversario più bassa". Allo Zini arriva un Sassuolo con tante assenze: 'Il Sassuolo gioca insieme dall'anno scorso, ha un centravanti come Pinamonti e ha giocato alla pari con il Milan - osserva Alvini -. Sulla carta in questo momento Fiorentina, Roma, Torino, Inter e Sassuolo sono superiori a noi.

Parliamo di progetti partiti da tempo, noi stiamo costruendo il nostro e servirà qualche giornata. Finora ho visto buone prestazioni da parte della mia squadra, con degli errori, ma abbiamo un'identità precisa. Il nostro sarà sempre un calcio dinamico e verticale. Certo, dobbiamo diventare più cinici. A Milano abbiamo effettuato 22 cross e credo sia il numero più alto del campionato. Dobbiamo cercare di massimizzare il lavoro che facciamo. Dessers sta facendo bene e sa che ha piena fiducia. Il nostro giudizio su di lui non si basa sui gol, ma a lui senza dubbio servirebbe sbloccarsi. Lo farà prima o poi, ma deve stare sereno".

Sereno è anche mister Alvini: "Meritiamo di sbloccare la classifica - sostiene -. Almeno un punto potevamo già averlo ma dobbiamo lottare per conquistarci la gloria sul campo. Abbiamo tanta voglia di dare una gioia ai nostri tifosi che ci stanno accompagnando in ogni partita con grande entusiasmo. Chiedo solo un po' di pazienza, la linea tracciata è quella giusta".