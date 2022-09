In campo Fiorentina-Juventus 0-0 DIRETTA

Tra Firenze e Parigi, la Juventus è chiamata ad affrontare due impegni in quattro giorni. "A Firenze non sarà la partita più importante, ma la più difficile" le parole utilizzate da Massimiliano Allegri per presentare la trasferta al Franchi. "Non è mai semplice giocare in quello stadio, è sempre Fiorentina-Juve - aggiunge il tecnico - così come sarà complicato contro la Salernitana. E' una buona squadra: dobbiamo pensare a una gara alla volta, cercando di fare un risultato positivo contro la Fiorentina". Ecco dunque che Allegri dovrà gestire le forze: "Non ho ancora deciso la formazione, sicuramente non avremo a disposizione i lungodegenti Chiesa e Pogba e mancheranno anche Rabiot, a causa di una forte contusione, e Szczesny, il quale verrà valutato di giorno in giorno dopo la brutta distorsione dell'altra sera". Ma c'è Paredes in più, "un giocatore che aumenta la qualità della nostra squadra" il commento sull'ultimo arrivato in casa bianconera, oltre a Bonucci e Di Maria. "L'argentino potrebbe avere 45 o 60 minuti sulle gambe, per Leo devo valutare se farlo giocare o a Parigi: sicuramente farò qualche cambio di formazione, anche perché dopo 72 ore saremo di nuovo in campo".

Probabili formazioni di Fiorentina-Juventus.

Fiorentina (4-3-3): 95 Gollini; 2 Dodo', 4 Milenkovic, 98 Igor, 3 Biraghi; 14 Maleh, 34 Amrabat, 72 Barak; 11 Ikoné, 7 Jovic, 33 Sottil. (1 Terracciano, 31 Cerofolini, 23 Venuti, 28 Quarta, 15 Terzic, 16 Ranieri, 38 Mandragora, 42 Bianco, 27 Zurkowski, 99 Kouamé, 9 Cabral, 8 Saponara, 22 Gonzalez). All.: Italiano. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.Indisponibili: Bonaventura, Castrovilli, Duncan.

Juventus (4-3-3): 36 Perin; 6 Danilo, 19 Bonucci, 3 Bremer, 12 Alex Sandro; 20 Miretti, 32 Paredes, 27 Locatelli; 11 Cuadrado, 9 Vlahovic, 17 Kostic. (23 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 8 McKennie, 13 Rovella, 14 Milik, 15 Gatti, 18 Kean, 22 Di Maria, 24 Rugani, 30 Soulé, 44 Fagioli). All.: Allegri. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Aké, Chiesa, Kaio Jorge, Pogba, Rabiot, Szczesny. Arbitro: Doveri di Roma 1. Quote Snai: 3,05; 3,20; 2,40.