Serie A: Roma-Monza e Inter-Cremonese, probabili formazioni

Alle 20.45 in campo Roma-Monza e Inter-Cremonese

Chi ha deluso allo Stadium resta fuori. È la dura legge di Mou. "Se uno gioca male, io cambio…arrivederci", aveva avvertito subito dopo l'1-1 contro la Juventus e già con il Monza ci saranno le prime scelte. Certo non potrà essere un turn over massiccio perché ai box, ancora per un po' di tempo, ci saranno Wijnaldum e Zaniolo, mentre Belotti, che va verso la prima convocazione, ha due allenamenti sulle gambe e Camara arriverà solamente oggi dalla Grecia per infoltire il centrocampo giallorosso. A far le spese del brutto primo tempo di Torino, dunque, saranno i due esterni: Karsdorp e Spinazzola, entrambi cambiati all'intervallo da Mourinho. Premiati, invece, Celik e Zalewski che ne prenderanno il posto, mentre ancora in dubbio la titolarità o meno di El Shaarawy. Anche il Faraone ha fatto bene una volta entrato allo Stadium e Josè potrebbe decidere di schierarlo sacrificando un centrocampista tra Cristante e Matic e abbassando Pellegrini in mediana. Davanti ancora straordinari per Abraham e Dybala con la Joya che, dopo aver trovato il primo assist della stagione per il gol che ha sbloccato il centravanti inglese contro la Juventus, ora vuole iscrivere anche il suo nome nel registro dei marcatori davanti a un Olimpico che sarà un'altra volta sold out.

La sfida con la Cremonese sembrava il miglior viatico possibile per l'Inter verso il derby di sabato, ma il problema muscolare di Lukaku ha complicato non poco la situazione in casa nerazzurra, soprattutto in chiave big match contro i rivali rossoneri. Il rischio è, come nella scorsa stagione, di doversi trovare subito a rincorrere i diretti concorrenti: non il miglior modo per cominciare la nuova annata, soprattutto in una stagione particolare e compressa dal punto di vista del calendario come quella in corso (visti i Mondiali in Qatar a novembre e dicembre). Domani intanto, mentre sembra sfumato l'arrivo di Acerbi dalla Lazio, a San Siro ci sarà Dzeko dal primo minuto, che sembra in vantaggio su Correa per sostituire il belga, accanto a Lautaro Martinez che dovrà tornare a vestire i panni del trascinatore come nella scorsa stagione. E tra le novità nel derby lombardo del Meazza, oltre ai ritorni di Calhanoglu e Gosens dal 1', potrebbe esserci anche l'esordio di Onana tra i pali al posto di capitan Handanovic. Anche perché sarà una sfida nella sfida con Radu, numero uno della Cremonese ma di proprietà dell'Inter, autore nella scorsa stagione del decisivo errore contro il Bologna che ha aperto la strada al Milan nella lotta scudetto.

Probabili formazioni di Roma-Monza.

Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 19 Celik, 4 Cristante, 7 Pellegrini, 59 Zalewski; 21 Dybala, 92 El Shaarawy; 9 Abraham. (99 Svilar, 63 Boer, 2 Karsdorp, 24 Kumbulla, 5 Vina, 37 Spinazzola, 8 Matic, 52 Bove, 14 Shomurodov, 11 Belotti) All.: Mourinho. Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Zaniolo, Wijnaldum

Monza (3-5-2): 16 Di Gregorio, 4 Marlon, 34 Marrone, 5 Caldirola; 19 Birindelli, 28 Colpani, 12 Sensi, 7 Machin, 30 Carlos Augusto; 17 Caprari, 37 Petagna. (89 Cragno, 91 Sorrentino, 44 Carboni, 26 Antov, 8 Barberis, 38 Bondo, 84 Ciurria, 10 Valoti, 79 Molina, 32 Pessina, 22 F. Ranocchia, 80 Vignato, 47 Mota Carvalho, 77 D'Alessandro). All. Stroppa Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Andrea Ranocchia, Pablo Marì Arbitro: Piccinini di Forlì Quote Snai: 1.25; 6.25, 11

Probabili formazioni di Inter-Cremonese.

Inter (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 A.Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez (1 Handanovic, 21 Cordaz, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 5 Gagliardini, 12 Bellanova, 14 Asllani, 42 Agoumé, 11 Correa). All.: S.Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Mkhitaryan, Lukaku.

Cremonese (3-5-2): 97 Radu; 44 Lochoshvili, 15 Bianchetti, 4 Aiwu; 18 Ghiglione, 8 Ascacibar, 6 Pickel, 32 Escalante, 3 Valeri; 90 Dessers, 77 Okereke. (45 Sarr, 13 Saro, 5 Vasquez, 17 Sernicola, 33 Quagliata, 60 Ndiaye, 7 Baez, 19 Castagnetti, 62 Milanese, 98 Zanimacchia, 74 Tsadjout, 10 Buonaiuto, 9 Ciofani, 11 Di Carmine, 20 Felix). All.: Alvini. Squalificato: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Chiriches. Arbitro: Fourneau di Roma Quote Snai: 1,14; 8,50; 16.