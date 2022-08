Mercato: Juve, Paredes si avvicina. Napoli, CR7 lontano

Ultimi frenetici giorni di mercato.

Giovedì alle 20 si chiude e tutti i club cercano di stringere i tempi. La Roma ha depositato in Lega il contratto di CAMARA, e ha definito le cessioni di DIAWARA all'Anderlecht, CALAFIORI al Basilea e KLUIVERT al Fulham. Ore decisive anche per capire se SHOMURODOV andrà al Bologna, in ogni caso al gm giallorosso, Tiago Pinto, è riuscito il compito di sfoltire la rosa.

A Milano, sponda Inter, sta prendendo corpo l'ipotesi che GOSENS possa andare via: infatti sono arrivati i dirigenti del Bayer Leverkusen, che hanno proposto uno scambio con il 22enne olandese BAKKER. Intanto è sempre in stand by l'arrivo di ACERBI (su cui potrebbe andare anche la Roma), mentre sembra sfumata la possibilità che arrivi AKANJI, sul quale è piombato il Manchester City con una proposta di 17,5 milioni di euro che ha 'ingolosito' il Borussia Dortmund.

In casa Tottenham, invece, si riflette su PAPE SARR, richiesto dalla Cremonese, che intanto valuta anche altri nomi tra i quali ONANA del Bordeaux. A Napoli sta sfumando RONALDO perché il plurivincitore del Pallone d'Oro ritiene che la squadra di Spalletti non abbia molte chance di fare strada in Europa oltre il primo turno. Oltretutto spera ancora di andare al Chelsea. A Lisbona, il tecnico dello Sporting Ruben Amorim ha minacciato le dimissioni in caso di ritorno in biancoverde di CR7.

Da Parigi arrivano segnali che confermano l'uscita verso la Juve di PAREDES: il tecnico del Psg Galtier non lo ha convocato per la partita di campionato contro il Tolosa "perché ci ho parlato: ha trovato un accordo con la Juventus, e la sua testa è altrove, anche se manca ancora l'intesa fra i club. Ho preso la decisione di non inserirlo nei convocati perché non voglio avere un calciatore che potrebbe lasciare il club 24 ore dopo". Non ci sono acquirenti per ARTHUR, svanita anche la ppssibilità di cederlo allo Sporting, mentre ROVELLA va in prestito al Monza.

La società di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani non ha intenzione di fermarsi a questo acquisto e vorrebbe regalare un altro centrocampista al tecnico Stroppa: così Galliani ha aumentato il pressing sul Cagliari per arrivare a NANDEZ. Invece a Verona, dove dovrebbe arrivare VERRE dalla Sampdoria (che ha bisogno di liberare un posto per inserire WINKS) il difensore GUNTER continua a essere uno degli obiettivi del Besiktas che ha gli proposto un accordo da 900mila euro a stagione contro i 600mila che guadagna in gialloblù. Il giocatore avrebbe rilanciato con una richiesta da 1,2 milioni. REGUILON, terzino sinistro che piaceva a Sarri per la Lazio, è andato all'Atletico Madrid. Ora il ds dei biancocelesti Tare farà un tentativo per VALERI del Cremonese, che sogna di arrivare a Formello. Infine il Parma, che ha preso l'ex Frosinone (ma di proprietà del Genoa) CHARPENTIER, giocatore che aveva degli estimatori anche in Serie A.