Serie A: Sassuolo-Milan, formazioni

Alle 18.30 in campo Sassuolo-Milan

Primi intoppi per Stefano Pioli. Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo di Reggio Emilia, si fermano Ante Rebic e Divock Origi. Il primo a causa di un problema alla schiena, il secondo per una lieve infiammazione. Cambiano - almeno in parte - quindi i piani di turnover del tecnico rossonero che visti i tanti impegni tra cui derby e Champions League, era intenzionato ad impiegare tutte le forze a disposizione concedendo un po' di riposo ai titolarissimi. Sarebbe potuta essere infatti la prima partita con Origi titolare in attacco, ma sarà con ogni probabilità Olivier Giroud a guidare il reparto offensivo, supportato da Leao - che non si riposerà - Diaz, di nuovo titolare dopo l'ottima prestazione di De Ketelaere contro il Bologna, e Saelemaekers.

Probabili formazioni di Sassuolo-Milan.

Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli, 22 Toljan, 28 Erlic, 13 Ferrari, 6 Rogerio, 16 Frattesi, 27 Lopez, 7 Henrique, 10 Berardi, 9 Pinamonti, 77 Kyriakoupolos. (64 Russo, 25 Pegolo, 5 Ayhan, 44 Tressoldi, 3 Marchizza, 14 Obiang, 42 Thorsvedt, 8 Harroui, 11 Alvarez, 92 Defrel, 15 Ceide). All.: Dionisi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Traorè, Muldur, Romagna.

Milan (4-2-3-1): 16 Maignan; 25 Florenzi, 24 kjaer, 23 Tomori. 19 Theo Hernandez; 32 Pobega, 4 Bennacer; 56 Saelemaekers, 10 Diaz, 17 Leao; 9 Giroud (1 Tatarusanu, 83 Mirante, 2 Calabria, 20 Kalulu, 46 Gabbia, 5 Ballo-Touré, 8 Tonali, 14 Bakayoko, 30 Messias, 90 De Ketelaere, 30 Messias, 22 Lazetic) All. Pioli Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Ibrahimovic, Rebic, Krunic, Origi

Arbitro: Ayroldi di Molfetta Quote Snai: 5,00, 4,25; 1,63.