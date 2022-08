Mercato: CR7 cerca casa, ma Napoli preferisce Osimhen

Il nome di Cristiano RONALDO continua a circolare con sempre maggiore insistenza fra i corridoi virtuali del calciomercato. Il portoghese non ne vuole più sapere di Erik Ten Hag e del Manchester United, pertanto ha chiesto all'agente Jorge Mendes di trovargli quanto prima una sistemazione adeguata alla propria dote di cinque Palloni d'Oro.

Il procuratore si è messo subito all'opera e sarebbe andato a bussare alla porta del Napoli, proponendo l'affaire, ma con una pregiudiziale: il percorso inverso - ossia verso Manchester, sponda 'Red devils' - di OSIMHEN. Al club partenopeo, inoltre, andrebbe un conguaglio da quantificare. De Laurentiis avrebbe rimandato al mittente l'offerta, ricordando a chi vuole assicurarsi le prestazioni dello straripante Osimhen che deve versare nelle casse del Napoli 100 o più milioni. La cifra è alla portata dello United che, però, ha già messo gli occhi addosso a ANTONY e si è impregnato con l'Ajax.

Il sempre più probabile arrivo di Leandro PAREDES a Torino, sponda Juventus (sarebbe il decimo centrocampista a disposizione di Allegri) può sbloccare i prestiti di ROVELLA (al Monza) e di FAGIOLI, destinato a diventare un calciatore della Sampdoria. A quest'ultimo, tuttavia, sono interessati da tempi non sospetti lo stesso Monza, la Cremonese e l'Empoli.

Intanto, a proposito di Paredes, e non solo, Cristophe Galtier, allenatore del PSG, ha ribadito che il centrocampista argentino e il portiere costaricano Keylor NAVAS, promesso sposo del Napoli, "a oggi sono giocatori del PSG, alla fine del mercato si vedrà". I due sono stati convocati per la sfida contro il Monaco. Galtier non ha voluto parlare, invece, di SKRINIAR, a lungo inseguito dal club parigino e alla fine rimasto all'Inter.

Il Verona continua a inseguire Josip ILICIC dell'Atalanta. Il club scaligero sarebbe in contatto con l'agente dello sloveno, ma ci sarà molto da lavorare per far collimare la cifra dell'ingaggio del fantasista sloveno con la disponibilità economica del Verona. La Fiorentina è in cerca dell'ultimo rinforzo: la qualificazione alla fase a gironi della Conference League dovrebbe far registrare un'accelerazione nella trattativa per Wout FAES del Reims, il cui cartellino costa 10 milioni. Le alternative sono Dimitrios NIKOLAOU dello Spezia e Josip SUTALO, della Dinamo Zagabria. Intanto, il club viola, in serata ha ufficializzato l'arrivo di Antonin BARAK che, nell'ultima stagione, ha giocato a Verona.

Il West Ham studia una strategia adeguata per mettere le mani sul brasiliano Lucas PAQUETA del Lione ed ex Milan. L'accordo è di 60 milioni di euro e il 15% circa della rivendita del cartellino del giocatore andrà proprio al club rossonero.